Скандал с премьер-министром Алексеем Гончаруком привел к тому, что действия украинской власти не одобряют практически все

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил известный телеведущий Андрей Пальческий (чтобы просмотреть видео, досскрольте до конца).

«Понимаете, 16 января 2020 года я проснулся, читая всю ночь ленту фейсбука. Соотношение 95 к 5 против действий всего руководства, включая нашего возлюбленного. Я не поленился и сейчас. Он в Давосе сделал три заявления. К президенту Зеленскому и новому правительству были особые требования. 30 лет мы шли к тому, чтобы выбрать человека, якобы из народа», - отметил он.

Пальчевский уточнил, что к Зеленскому и новому правительству были особые требования.

«30 лет мы шли к тому, чтобы выбрать человека, якобы из народа. Мы понимали, что есть ограничения. Вряд ли крупный специалист в области экономики, права и другого десятка специальностей - избранный нами президент. Но мы доверяли его классовому чутью. Он должен был набрать не тех, кто грабят, а тех, кто сажают. И второе - что это будет просто человек, который соберет вокруг себя порядочных людей», - подчеркнул он.

При этом Пальчевский рассказал, что был симпатиком Зеленского, однако сейчас у его партии нет никаких шансов на местных выборах.

«Я был симпатиком Зеленского. Прогнозирую, что никаких шансов у "Слуги народа" на местных выборах не будет. Поэтому сейчас будут попытки привлечь в свои ряды еще не запятнанных личностей. Но дело в том, что, не увольнение Гончарука и его группы, почитайте Милованова», - уточнил он.

Напомним, Пальчевский громко высказался о заявлении Зеленского об антисемитизме.

Как сообщала Politeka, Пальчевский дал совет Зеленскому, как поступить с рынком земли.

Также Politeka писала, что Пальчевский жестко высказался об отставке Гончарука и прошелся по его Кабмину.