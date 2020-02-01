Глава таможенной службы Максим Нефедов решился на служебный подлог, чтобы скрыть плачевную статистику

Подобное мнение в эфире Politeka Online озвучил экономический эксперт Юрий Атаманюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

По его словам, в ведомстве Максима Нефедова 12 млрд невыполнения плана, но руководитель не пытается решить проблему.

"Что должен делать руководитель? Должен изучить риски, поставить задачи, укрепить кадровые вопросы. Если человек понимать о чем идет речь. Что делает Нефедов? Он бежит к своему протеже Маркаровой и просит: "Сделайте так, как вы сделали в ноябре и декабре, уменьшите мне план"... Фактически, уменьшение плана - служебный подлог. Как и невыполнение бюджета... Должно быть возбуждено уголовное дело по этому факту и дана оценка деятельности всем должностным лицам, которые привели нашу экономику к невыполнению бюджета", - подчеркнул Атаманюк.

Эксперт также заявил, что глава таможенной службы Максим Нефедов держит украинцев за идиотов. Он также привел в пример случай, когда топ-чиновник похвастался, что якобы в аэропорту таможенники нашли чемодан с контрабандными iPhone.

"Послушайте, это же банальный договорняк и показуха. И уровень, когда 12 млрд нехватка в месяц, когда системный обвал всех платежей, когда такая кадровая политика, он (Нефедов - ред.) воздействует на пенсионеров и людей с маленькой зарплатой, которые не понимают, что происходят на таможне... Они поднимают на уровень государства", - резюмировал Атаманюк.

Ранее мы также рассказывали о возможной отставке Максима Нефедова. По словам экономического аналитика Юрия Атаманюка, также не исключена скорая отставка премьера Алексея Гончарука.

"По инсайдерской информации, сегодня в Офисе президента активно идет дискуссия по поводу увольнения Нефедова. Ищут юридический момент, как это сделать, а также на кого это сделать. И вот там где на кого, возникает вопрос, ведь нету скамейки запасных.

Хотя, в силу своих коммуникаций, на вскидку, есть порядочные и грамотные люди. Например: Дима Алексеенко, он пять лет глава общественного совета фискальной службы. Сейчас его единогласно избрали главой общественного совета Минфина", - подчеркнул эксперт.

Напомним, "Люди Порошенко против Квартал 95": Атаманюк назвал, кто может заменить Гончарука и Нефедова.

А еще Politeka сообщала, Зеленский дорого заплатит за Гончарука, Атаманюк раскрыл детали: "Это ненормально".

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