Руководитель Таможенной службы Украины Максим Нефедов вскоре может покинуть свой пост

Об этом, как пишет Politeka.net, со ссылкой на инсайдерские источники в эфире Politeka-online сообщил экономический эксперт Юрий Атаманюк. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца). Также, по его словам, не исключена скорая отставка премьер-министра Алексея Гончарука.

"По инсайдерской информации, сегодня в Офисе президента активно идет дискуссия по поводу увольнения Нефедова. Ищут юридический момент, как это сделать, а также на кого это сделать. И вот там где на кого, возникает вопрос, ведь нету скамейки запасных. Хотя, в силу своих коммуникаций, на вскидку, есть порядочные и грамотные люди. Например: Дима Алексеенко, он пять лет глава общественного совета фискальной службы. Сейчас его единогласно избрали главой общественного совета Минфина", - отметил Атаманюк.

Также эксперт упомянул Григола Катамадзе и Владислава Бухарева. Они тоже могут подойти на должность ГФС.

Ведущий спросил, кто имеет свой интерес от работы Нефедова.

"Я вам скажу. Когда пошел вопрос о том, что нужно убирать Гончарука, ведь когда они довели экономику страны, так как сегодня сложилась такая ситуация, что нужно стоять с протянутой рукой и соглашаться на все. Сегодня выступает Смолий, который человек Гонтаревой и Порошенко, который довел банковскую систему к тому, что мы имеем, и он говорит, что у нас риски развития экономики - это затяжка помощи Международного Валютного Фонда", - сказал специалист.

Он не понимает, почему так говорит госудраственный чиновник. Ведь он должен был бы сказать, что у страны есть проблемы из-за инвестиций, которые не приходят и охлаждается экономика, ведь не выполняется доходная часть бюджета. Но он говорит только о той проблеме, что МВФ может не дать транш Украине.

"Когда возник вопрос, что нужно убирать Гончарука, по моей информации, это произойдет в течении полутора месяцев, до конца марта должны убрать. Но проблема в том, что нет пакета замены. Есть два кольца вокруг президента. Одно кольцо, это люди Порошенко, которые остались в экономическом блоке и второе кольцо, это люди из 95 Квартала и их друзья, которые к сожалению не профессионалы", - заявил Атаманюк.

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