Скандал вокруг прослушки кабинета премьер-министра Алексея Гончарука, а также последующего "представления" с отставкой не утихает. Украинцы задумались, а на своем ли месте Гончарук

О том, во сколько глава Кабмина обходится народу, высказал свое мнение экономический эксперт Юрий Атаманюк специально для Politeka on-line.

После поднятой шумихи на фоне заявлений Гончарука об отставке, а затем решении все же остаться, чтобы бороться с коррупцией, всплыла информация о зарплатах чиновников. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Гончарука разобраться: откуда такие цифры, космические премии и так далее.

По мнению Атаманюка, "это ненормально", что гарант указывает на проблему премьеру, значит, последний ее не видит.

"Это ненормально, что президент говорит Гончаруку, чем тот должен заниматься - что, Гончарук сам это не понимает? Они же осознанно принимают решение Кабинетом министров о вот таких запрплатах... Вообще премьер-министр не ориентируется, что делать, как, почему... не обсуждается вопрос на совещании в Кабмине, как стремительно быстро поднять зарплаты и за счет чего. Что нам стоит правительство Гончарука? Оно нам стоит не его зарплату, а того минуса, что он генерирует. В прошлом году это стоило минус 120 миллиардов".

В частности, Атаманюк сообщил, что уже в начале этого года в минус уходят таможня и налоговая. Особенно жестко эксперт раскритиковал деятельность главы Таможенной службы Украины Максима Нефедова. То, что он перекидывает "стрелки" на курс гривны, Атаманюк называет игрой, ведь правда становится очевидной, если посмотреть на средние дневные поступления таможенных платежей (это то, что в день приходит от растаможки).

"Январь - ожидание по таможне - минус 8 миллиардов, ожидания по налоговой - минус 8 миллиардов. Возьмем таможню: мы видим, по сравнению с прошлым годом - в январе просели, в феврале большой рост в 300 млн по сравнению с январем, и перекрыли тот маленький недобор в 10 миллионов, потом март - рост, апрель - рост, май - рост, июнь - рост, июль - рост... В августе Нефедов встал на должность, и вот с августа в среднем минус 200 миллионов в день он генерировал... Так что Нефедов стоит государству Украина 200 миллионов в день".

Напомним, Юрий Атаманюк раскрыл фатальную ошибку Гончарука.

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