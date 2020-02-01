Украинский политик, председатель партии "Рідна країна" Николай Томенко раскрыл схему, которую власть подготовила на выборы мэра Киева

Такое заявление он сделал в студии Politeka Online. (Чтобы подовитися видео – проскрольте вниз).

«И теоретически, и фактически, и реально. Можем сегодня сказать, что кандидатом от Зеленского, или кандидатом от команды Зеленского является Кличко. А эти политические оперетты, о каких-то кандидатов, более шоу, менее шоу, среднее… Ну не может команда «Слуги народа сегодня сказать при достаточно высоком рейтинге партии и достаточно высоком рейтинге президента, сказать, что у нас нет своего кандидата. Поэтому схема скорее выглядит таким образом, что номинальный такой опереточный будет кандидат от «Слуги народа», - заявил политик.

Томенко отметил, что подобную схему уже использовала предыдущая власть.

«Помните, в Чернигове Микитася, близкого друга Порошенко, и вторая Кличко выдвинули туда. И чтобы не палить его, то он шел самовыдвижением, а от блока Порошенко выдвинули какого-то там человека, которого никто не знает, и он занял там чуть ли не 20 место. И здесь будет такая же ситуация, что кто-то попадет под раздачу, или Тищенко, или Ткаченко, или еще более слабый кандидат. Он займет свое героическое пятое или шестое место, а реально с Кличко договорено, и он, как кандидат Зеленского будет мэром. Если мы не висунем другую какую-то более серьезную кандидатуру», - отметил председатель партии "Рідна країна".

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