Согласно результатам социологического исследования на начало 2020 года, главная борьба развернется между бизнесменом и телеведущим Андреем Пальчевским и действующим мэром Виталием Кличко
Стали известны результаты опроса, проведенного общественной организацией "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" с 8 по 11 января в Киеве. Так, сравнивая рейтинги возможных кандидатов, список возглавили Виталий Кличко с 30,9 процентами поддержки населения и Андрей Пальчевский - 17,9 процентов соответственно.
При этом, как показали результаты исследования, у Пальчевского выросла узнаваемость - по сравнению с данными рейтинга на конец 2019 года. У его главного соперника Кличко в то же время этот показатель упал.
Так, у Пальчевского узнаваемость выросла с 63 до 64,2 процентов. У Кличко снизилась с 96 до 94 процентов. Узнаваемость других кандидатов также немного уменьшилась.
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Рост узнаваемости Пальчевского может быть связан с его деятельностью в сети. В частности так считает эксперт Украинского института анализа и менеджемента политики Николай Спиридонов. Пальчевский активно комментирует в сети актуальные события в стране и мире, является частым гостем политических программ.
"Основная причина в том, что он выступает очень часто на общеукраинских телеканалах... Он медийно очень активный", - отметил Спиридонов.
Напомним, с ноября 2019 года без учета партии рейтинг Андрея Пальчевского вырос более, чем на 5% (с 14,1% до 19,7%).
Также Спиридонов оценил шансы Кличко на выборах. Отметим, согласно результатам исследования, большинство респондентов (37,6%) негативно оценили работу действующего мэра и поставили ему “1” и “2” по пятибалльной шкале. Спиридонов отметил, что Кличко считают “твердым двоечником”. Кроме того, любой человек надоедает избирателям за годы работы в политике.
Ниже приводим рейтинг без учета партийной поддержки:
Андрей Пальчевский - 19,7%
Сергей Притула - 9,9%
Николай Томенко - 9,2%
Александр Ткаченко - 6,4%
Дмитрий Гордон - 4%
Андрей Билецкий - 3,9%
Андрей Ильенко - 2,1%
Владимир Бондаренко - 2,3%
И с учетом партийной поддержки:
Виталий Кличко ("УДАР") - 30%
Андрей Пальчевский (сам) - 16,4%
Александр Ткаченко (СН) - 11,8%
Сергей Притула ("Голос") - 10,3%
Александр Попов ("ОПЗЖ") - 6,1%
Дмитрий Гордон ("Сила и честь") - 4,3%
Андрей Билецкий ("Нацкорпус") - 3,8%
Владимир Бондаренко ("Батькивщина") - 3%
Борислав Береза (сам) - 2,7%
21% респондентов пока затрудняются с ответом, кого видят в кресле мэра Киева.
Напомним, Пальчевский назвал неожиданную версию крушения Боинга в Иране: «На борту летел…».
Как сообщала Politeka, Дубинский разоблачил новую схему Кличко и Густелева в Киеве, мост был разминкой: скандальные детали.
Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, кто поднимет рейтинг Зеленского сразу на 30%: «палочка-выручалочка».