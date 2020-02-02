Григол Катамадзе, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины (Асоціація платників податків України), рассказал, как можно заменить налог на прибыль, который не работает

Об этом эксперт заявил в студии Politeka Online. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«Абсолютно коррумпированный налог на прибыль, который, я не знаю на сегодняшний день, но на 1 января 2019 года компаниями не было уплачено с 1 трлн больше 300 млрд гривен… Само Министерство финансов признало в некоторых интервью министра финансов, замминистра финансов. Когда замминистра был господин Верланов, он говорил, что только 10% из всех зарегистрированных компаний платят налог на прибыль. Что означает, что 90% не платят. Находят различные возможности его оптимизировать», - подчеркнул он.

Григол Катамадзе назвал действенную альтернативу налогу на прибыль.

«Мы, бизнес, говорим, слушайте, если этот налог не работает, давайте его заменим другим. Налогом на выведенный капитал, что означает не убрать налог совсем, это отстроченный налог. То есть, вы получили прибыль, вы реинвестировали, вы расширили производство, вы наняли больше людей для работы, вы производите больше, вы не платите налог. Если вы забираете дивиденды, прибыль и так далее, вы платите соответствующий налог. И с точки зрения администрирования даже для налоговой службы это очень легко», - отметил он.

При этом Григол Катамадзе акцентировал на положительном опыте других стран с налогом на выведенный капитал.

«Есть примеры других стран. Там, где я на форумах не участвую, там обязательно говорят, что в Грузии этот налог на распределенный капитал не сработал. Абсолютная неправда. Обманывают те, кто так говорит, тому что в Грузии он как раз сработал. И это дало возможность развитию грузинской экономики», - подчеркнул эксперт.

Напомним, Григол Катамадзе может стать главой Бюро финансовых расследований.

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