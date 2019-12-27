Украинский эксперт по налогам Григол Катамадзе, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, рассказал о контрабанде и наполнении бюджета

Журналисты газеты "День" поговорили со специалистом о наполнении бюджета Украины. Государственный деятель поделился своими мыслями об экономике страны и будущем в 2020 году.

Украина не смогла выполнить доходную часть бюджета. Календарный год уже почти закончен и у специалиста спросили, почему так произошло.

Григол Катамадзе уверен, невыполнение бюджета - большая проблема для жизни страны. Он не так давно читал интервью главы Минфина Оксаны Маркаровой, которая сообщила о проблемах по недобору на таможне. Она назвала две причины - беспошлинный импорт оборудования для альтернативной энергетики и закупка природного газа по цене ниже, чем была в бюджете.

"Я считаю эти аргументы слабыми. Невыполнения бюджета по части таможни, я уверен, произошло из-за контрабанды. Это большая беда Украины. Об этом много говорит бизнес. Эксперты оценивают потери бюджета от серого импорта и контрабанды на уровне 63-93 миллиардов гривен в год.", - рассказал эксперт.

Специалист уверен, что не бизнес виноват в этом. Предприниматели всегда думают об оптимизации расходов. Если ему дают возможность возить контрабанду, то он будет это делать.

"Но разве бизнес виновен в контрабанде? Предприниматель всегда будет оптимизировать свои расходы. Бизнесу в Украине дали возможность ввозить контрабандные товары, и он это делает. Виновны в этом — законодательная и исполнительная власть. Если на территории страны нет возможности реализовать контрабандно ввезенный товар, то не будет смысла его ввозить.", - сказал Катамадзе.

Украинский бизнес живет в тени из-за того, что это позволяет государство. При этом глупо считать, что украинские предприниматели не хотят платить налоги, отметил эксперт.

"Я категорически не согласен с теми, кто говори, что украинский бизнес привык и не хочет платить налоги. Это неправда. Украинский бизнес живет в тени, потому что государство эту «тень» создает.", - заключил специалист.

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