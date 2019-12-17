Всплыла интересная информация, каким образом нардеп от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Илья Кива избежал наказания за взятку

Восемь лет назад Киву, который был на то время заместителем начальника Управления защиты прав потребителей в Полтавской области, обвинили в вымогательстве 1,5 тысячи долларов от предпринимателя Игоря Горбатенко, пишет "Украинская правда". Нардепа задержали в ресторане 27 сентября 2011 года. В этот же день схватили его брата Дмитрия - с деньгами, которые он должен был передать Илье.

В декабре 2013 года Октябрьский райсуд Полтавы признал Илью Киву виновным в получении взятки и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч гривен с запретом занимать должности государственной службы на один год - несмотря на то, что преступление считается тяжким.

Оказалось, суд учел смягчающее обстоятельство, а именно справку из психбольницы, в которой указано, что Кива "находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности, является инвалидом 2 группы, имеет болезненное состояние здоровья вследствие перенесенных закрытых черепно-мозговых травм".

Сам же Кива заявлял журналистам, что у него начались эпилептические припадки, вследствие пребывания в СИЗО. О "психопатизации" Кива ничего не комментировал.

Несмотря на то, что нардеп сообщил, что эпилептические припадки прекратились то ли в 2012, то ли в 2013 году, после чего комиссия признала его здоровым, в 2014 году суд повторно учел его болезни и инвалидность, когда пересмотрел приговор и применил к Киве амнистию.

Ранее мы сообщали, Кива обескуражил своим появлением на заседании Верховной Рады в маске злого персонажа из серии фильмов о Бэтмене - Джокера. Кива, явно довольный собой, прохаживался по сессионному залу в то время, как вокруг все над ним смеялись. Затем он снял маску и положил ее на трибуну, когда там выступал новоиспеченный нардеп Сергей Рудык.

До этого Кива загремел в интим-скандал когда неистово теребил штаны в районе ширинки после звонка (или просмотра фото) красавицы-модели из Одещины Юлии Панкратовой.

Напомним, что какой стыд: Кива сделал себе приятно в Раде после переписки с моделью, скандальное видео.

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