Скандальный нардеп Илья Кива напал на ветерана АТО в одном из ресторанов Киева

Как сообщает Знай.юа, конфликт между депутатом от «Оппозиционной платформы - За жизнь» и участником боевых действий на Донбассе разгорелся в среду, 22 января, около 12:00 в киевском ресторане «MOCCO». Случившееся попало на камеру видеонаблюдения.

Судя по кадрам, Кива начал провоцировать одного из посетителей ресторана, а затем подошел к нему и попытался ударить головой, однако получил от мужчины удар по лицу.

Как стало известно, посетителем оказался ветеран АТО Михаил Майнман. После конфликта с нардепом на него набросились охранники Кивы, в то время как сам депутат спокойно продолжил обедать.

При этом в сети появилась любопытная информация о встрече, которую проводил Кива в ресторане до начала конфликта.

«Сегодня около 12 часов, в ресторане MOCCO, нардеп Кива встречался с представителями криминального мира Днепра, в частности, с местным авторитетом Бельмондо», - цитирует издание Телеграм-канал НОВИНА 🇺🇦.

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Отметим, что ранее мы писали о том, что нардеп Илья Кива в свойственной ему манере прокомментировал ситуацию в Кабмине Украины.

Депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» неоднократно попадал в скандалы из-за своего неподобающего поведения в стенах Верховной Рады или слишком резких заявлений. На этот раз Кива отличился жестким оскорблением в адрес украинского правительства.

На фоне скандала со слитыми в сеть записями разговора премьер-министра Алексея Гончарука с топ-чиновниками и представителями Нацбанка, нардеп опубликовал в своем Фейсбук видео, в котором в свойственной ему манере прокомментировал ситуацию.

«Иду, ребята, на заседание комитета и вот я подумал: раньше у нас медведи в цирках на самокатах катались. А сегодня у нас пед*расты на самокатах по Кабмину рассекают. Достижение!», -рассмеялся Кива.

Напомним, "рукоблуд" Кива отличился новой выходкой в Раде: "голой задницей на лицо".

Как сообщала Politeka, нардеп Кива отделался от наказания, гремит скандал: "Лежал в психбольнице...".

Также Politeka писала, что Кива снова осрамился дикими движениями в Раде, видео слили в сеть.