Ситуация на востоке Украины остается острой и напоминает "прогибание" перед оккупантами, а не установление мира

Такую мысль в эфире Politeka On-line выразил лидер движения «Национальный корпус» Андрей Билецкий (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

По его словам, развитие событий на Донбассе (обстрелы, погибшие и раненные) говорят о том, что ситуация не меняется, а если взглянуть на цифры, и того хуже, чем год назад.

"Сейчас интенсификация действий с октября очевидна, она в цифрах проявляется, примерно каждый месяц больше, чем год назад за тот же период. Почему-то все это: разведение, мосты, ослабление позиций блокады, обещания выплаты пенсий на той территории - не идет к быстрому миру. Я тоже верю в то, что Украине нужно собраться с силами, то есть обратить внимание на экономику, в первую очередь. Но, для того чтобы собраться с силами, неплохо было бы свести в ноль активность боевых действий", - отметил Билецкий, добавив, что Украине не помешало бы брать пример с Израиля в военных вопросах.

"Я сторонник того, как это делается в Израиле. На один ракетный обстрел они ответили поражением 64-х целей. Они просто перекрывают два крупнейших КПП и говорят "все, никто не ездит на работу". Почему? Потому что это опасно. Это бьет по карману палестинской автономии".

Украина же, по мнению Билецкого, во главе с президентом Владимиром Зеленским прогибается перед Россией.

"Мы на каждый шаг прогибаемся ... (как Порошенко с Минском-1, односторонним прекращением огня фактически спровоцировал Путина на захват аэропорта, на Дебальцево и т.п., то есть он (Путин, - прим.ред) понимал, что можно идти дальше и дальше). Так вот на каждый шаг мы прогибаемся ... Россияне нам отвечают, что повышают градус конфликта на Донбассе, заставляя прогибаться еще сильнее... Я не вижу, в чем здесь "заморозка". Я вижу то, что они (оккупанты, - прим.ред) как раз не собираются "замораживать" и ведут к тому, что они будут заставлять идти на максимальные уступки".

Ранее мы сообщали, Билецкий заявил, что Украина собирается возобновить водоснабжение Крыма. По информации лидера "Нацкорпуса", якобы 11-12 февраля к Северо-Крымскому каналу в пгт Чаплинка Херсонской области направится комиссия.

"Все неравнодушные - проверяем информацию, следим за ходом событий и будем готовы отправляться на место, чтобы помешать пособникам оккупантов!", - заявил Билецкий.

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