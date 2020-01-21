Украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский прокомментировал продажу компании ПАО "Центрэнерго"

Как передает Politeka.net, Пальчевский жестко прошелся по "Слугам народа" в своем видео, которым поделился в соцсети Фейсбук.

"Почитал новости... мальчики-колокольчики, они же мальчики-"коломойчики" аккуратненько собираются продать "Центрэнерго" - плюс будет продажа земли - плюс скоро продавать будет нечего... гривна уже падает, настроение в обществе уже изменились. Пора кому-то надевать каску..."

Допродаются... допродаются... а мнение людей???!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 21. Januar 2020

Ролик вызвал ажиотаж: комментирующие с возмущением обсуждают украинскую власть, которая "допродается".

"Просто уже нет слов... приличных..."

"Продадут и скажут , так решило 73%"

"Сей план готовили издалека,потому и происходит то,что происходит.И никто за этот беспредел не ответит,как и не ответили предыдущие "ваятели незалежной".Многие давным-давно поняли к чему это приведет."

"Согласна, мальчики-колокольчики. Чего они свой дом, квартиру не продадут. Можно жить и вне дома. Как то можно устроиться. Нет, они тепленько устроились. И тихонько собираются все распродать. Получить деньги, прожрать их дружно и свалить. А ведь нам валить не куда. Это наша земля!"

"Ай да слуги! Молодцы! Даже нельзя было предводить такой расклад в апреле 19 года! Так что скоро очень скоро будет г..........!"

Напомним, в ноябре прошлого года премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что «Центрэнерго» - в топ-приоритете на приватизацию.

"И я хочу, чтобы эта компания была приватизирована внешним, настоящим игроком. И правительство будет делать все, чтобы сюда пришел какой-то сильный игрок", - подчеркнул Гончарук в ходе Киевского международного экономического форума.

Ранее мы сообщали, Пальчевский прокомментировал признание президента Владимира Зеленского, которое до него еще не сделал ни один глава украинского государства.

«Зеленский первый из президентов Украины, который признался, что в его жилах тоже течет еврейская кровь. Тоже, это как у него, или тоже, это как у остальных? Вот какой был вопрос. Потому что предыдущий президент, как вы помните, о котором ходили слухи такие упорные, вообще этой темы не касался...", - отметил Пальчевский.

Напомним, Пальчевский громко высказался о заявлении Зеленского об антисемитизме.

Как сообщала Politeka, Пальчевский дал совет Зеленскому, как поступить с рынком земли.

Также Politeka писала, что Пальчевский жестко высказался об отставке Гончарука и прошелся по его Кабмину.