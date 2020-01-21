Народный депутат Алексей Гончаренко предложил коллегам урезать зарплату народных депутатов.

Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале, передает Politekа. По словам политика, он подал на рассмотрение парламента законопроект, который позволит снизить зарплаты народных депутатов до 9 446 гривен.

По мнению депутата, сегодня, когда пенсии в Украине до сих пор не подняли, а всевозможные выплаты регулярно задерживают, нужно предпринимать соответствующие шаги. Гончаренко отметил, что по его подсчетам, снижение зарплат депутатам позволит сэкономить расходы бюджета, связанные с народными избранниками, в 10 раз. Депутат добавил, что это решение также позволит снизить напряжение в обществе, которое нарастает из-за скандалов с зарплатами министров и необдуманных заявлений членов Кабмина.

Он предлагает установить ограничения, которые не позволят нардепам получать сумму, превышающую две минимальные зарплаты, установленные на текущий год.

Напомним, что недавно министр экономики Тимофей Милованов заявил, что низкие зарплаты членов Кабмина толкают чиновников на коррупцию. По его мнению, министры должны получать зарплату в районе 5-10 тыс. долларов.

Позже министр образования Анна Новосад заявила, что зарплаты в размере 36 тыс. гривен ей не хватит, чтобы растить ребенка в Киеве. Депутаты, комментируя заявление министра, пошутили, что Новосад не сможет содержать детей на зарплату 36 тыс. гривен, потому что их у нее нет.

Напомним, что у Гончарука впервые выдали всю правду о космических зарплатах Кабмина.

Как сообщала Politeka, безграмотная министр образования Анна Новосад пожаловалась на свою зарплату.

Также Politeka писала, что министр обороны наградил себя космической премией, украинцы в гневе.