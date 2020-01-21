Народный депутат Алексей Гончаренко предложил коллегам урезать зарплату народных депутатов.
Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале, передает Politekа. По словам политика, он подал на рассмотрение парламента законопроект, который позволит снизить зарплаты народных депутатов до 9 446 гривен.
По мнению депутата, сегодня, когда пенсии в Украине до сих пор не подняли, а всевозможные выплаты регулярно задерживают, нужно предпринимать соответствующие шаги. Гончаренко отметил, что по его подсчетам, снижение зарплат депутатам позволит сэкономить расходы бюджета, связанные с народными избранниками, в 10 раз. Депутат добавил, что это решение также позволит снизить напряжение в обществе, которое нарастает из-за скандалов с зарплатами министров и необдуманных заявлений членов Кабмина.
Он предлагает установить ограничения, которые не позволят нардепам получать сумму, превышающую две минимальные зарплаты, установленные на текущий год.
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Напомним, что недавно министр экономики Тимофей Милованов заявил, что низкие зарплаты членов Кабмина толкают чиновников на коррупцию. По его мнению, министры должны получать зарплату в районе 5-10 тыс. долларов.
Позже министр образования Анна Новосад заявила, что зарплаты в размере 36 тыс. гривен ей не хватит, чтобы растить ребенка в Киеве. Депутаты, комментируя заявление министра, пошутили, что Новосад не сможет содержать детей на зарплату 36 тыс. гривен, потому что их у нее нет.
Напомним, что у Гончарука впервые выдали всю правду о космических зарплатах Кабмина.
Как сообщала Politeka, безграмотная министр образования Анна Новосад пожаловалась на свою зарплату.
Также Politeka писала, что министр обороны наградил себя космической премией, украинцы в гневе.