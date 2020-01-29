В ноябре 2019 года среди депутатов Верховной Рады нашлось немало прогульщиков

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на данные движения "ЧЕСНО".

По данным экспертов, всего народным депутатам не заплатили около трех миллионов гривен из-за прогулов. В частности, ряд нардепов не являлис без уважительных причин на заседания комитетов и не участовали в голосованиях на заседаниях Верховной Рады.

В распоряжением головы Верховной Рады Дмитрия Разумкова за этот месяц 78 нардепам не производили выплату компенсаций затрат, связанных с исполнением депутатских обязанностей.

Оштрафованные прогульщики были от всех фракций и депутатских групп, а также являются внефракционными депутатами. Среди наиболее известных прогульщиков оказался пятый президент Украины Петр Порошенко, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и ряд других политиков.

Рекордсменами по количеству пропущенных голосований на пленарных заседаниях Верховной Рады в ноябре стали депутаты от правящей фракции "Слуга народа" Александр Дубинский (93,3%), Алексей Жмеренецкий (93,3%) и экс-депутат Алексея Кучера (93,3%; назначен председателем Харьковской ОГА).

Также в "Чесно" отметили, что в ноябре 23 народных избранника не принимали участие в более 50% заседаний комитетов Верховной Рады Украины без каких-то уважительных причин.

Отмечается, что расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, устанавливается в размере месячной заработной платы народного депутата Украины и в 2019 году составляли 38 020 гривен в месяц.

Напомним, более двух десятков депутатов, из которых подавляющее большинство – «слуги народа», полетели вместе с президентом Владимиром Зеленским в Давос. Данный факт вызвал возмущение в Сети. Было непонятно, за чей счет депутаты совершают такие дорогие вояжи. Позднее выяснилось, что за все заплатил украинский олигарх Виктор Пинчук. Этот факт не добавил "бонусов" нардепам, и на их головы вылилась новая порция критики.

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