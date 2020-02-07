Правительство Алексея Гончарука продемонстрировало свою некомпетентность в вопросе пенсионных реформ

Как сообщает Politeka, о просчетах чиновников в интервью Politeka On-line рассказал экономический эксперт Юрий Атаманюк. Он прокомментировал скандальные заявления советника премьер-министра Украины Алексея Мушака, который несколько лет назад предложил отменить пенсии в Украине, а также председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики Галины Третьяковой, которая настаивает на повышении пенсионного возраста в Украине.

Атаманюк посоветовал Мушаку поговорить с немецкими пенсионерами, минимальная пенсия у которых составляет 1,5 тысячи евро. Что же касается пенсионного возраста, эксперт признал, что в развитых европейских странах люди сами хотят выходить на пенсию позже так как не чувствуют себя стариками. Однако, он подчеркнул, что в Украине более сложная ситуация.

«У нас люди не доживают до пенсии! Вопрос этот должен комплексным быть, как с продажей земли, трудовым законодательством. Та же Третьякова по изменениям в Трудовой кодекс: надо менять! Но она говорит о том, что эти изменения протекционистские для законодателя. Гончарук подхватывает ее: «Да, это мы делаем для того, чтобы привлечь инвесторов»…Но опять таки, в той же Европе, куда мы стремимся, самая большая проблема и самый защищенный – это работник. Очень сложно уволить, очень сложно перевести», - рассказал Атаманюк.

Он раскритиковал подобные решения правительства, обратив внимание на то, что их авторитет сильно упал.

Ранее эксперт также рассказывал о том, что рукводитель Таможенной службы Украины Максим Нефедов вскоре может покинуть свой пост. Также, по его словам, не исключена скорая отставка премьер-министра Алексея Гончарука.

"По инсайдерской информации, сегодня в Офисе президента активно идет дискуссия по поводу увольнения Нефедова. Ищут юридический момент, как это сделать, а также на кого это сделать. И вот там где на кого, возникает вопрос, ведь нету скамейки запасных. Хотя, в силу своих коммуникаций, на вскидку, есть порядочные и грамотные люди. Например: Дима Алексеенко, он пять лет глава общественного совета фискальной службы. Сейчас его единогласно избрали главой общественного совета Минфина", - отметил Атаманюк.

Напомним, Атаманюк назвал, кто может заменить Гончарука и Нефедова.

Как сообщала Politeka, Атаманюк вывел Нефедова на чистую воду с пропажей 12 млрд гривен.

Также Politeka писала, что Зеленский дорого заплатит за Гончарука, Атаманюк раскрыл детали.