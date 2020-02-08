Заявление главы комитета парламента по вопросам социальной политики Галины Третьяковой о повышении пенсионного возраста это безграмотный подход

Об просчетах чиновников в интервью Politeka Online рассказал экономический эксперт Юрий Атаманюк.

Ранее глава комитета парламента по вопросам социальной политики Галина Третьякова рассказала, что повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно.

По словам Атаманюка, такие слова главы комитета это безграмотный подход.





"Когда мы слышим сейчас, что планируются перестановки в правительстве и один из кандидатов Третьякова будет как в басне Крылова. Вы ребята, как не садитесь, игра точно не получится, потому что никто из них не является специалистом.", - отметил он.

Не обошел стороной эксперт и скандальное заявление советника премьер-министра Украины Алексея Мушака, который несколько лет назад предложил отменить пенсии в Украине.

В пример он привел Германию, и посоветовал Мушаку поговорить с немецкими пенсионерами, минимальная пенсия у которых составляет 1,5 тысячи евро.