Заявление главы комитета парламента по вопросам социальной политики Галины Третьяковой о повышении пенсионного возраста это безграмотный подход
Об просчетах чиновников в интервью Politeka Online рассказал экономический эксперт Юрий Атаманюк.
Ранее глава комитета парламента по вопросам социальной политики Галина Третьякова рассказала, что повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно.
По словам Атаманюка, такие слова главы комитета это безграмотный подход.
"Когда мы слышим сейчас, что планируются перестановки в правительстве и один из кандидатов Третьякова будет как в басне Крылова. Вы ребята, как не садитесь, игра точно не получится, потому что никто из них не является специалистом.", - отметил он.
Не обошел стороной эксперт и скандальное заявление советника премьер-министра Украины Алексея Мушака, который несколько лет назад предложил отменить пенсии в Украине.
В пример он привел Германию, и посоветовал Мушаку поговорить с немецкими пенсионерами, минимальная пенсия у которых составляет 1,5 тысячи евро.
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"Пусть в Бундестаг поедет и расскажет, что они неправильно что-то делают со своими пенсионерами. Пусть австрийским пенсионерам расскажет то же самое.", - заявил эксперт.
Напомним, по словам главы парламентского комитета по вопросам социальной политики Галины Третьяковой, у Украины есть два пути: выходить на пенсию раньше, но получать выплаты в их сегодняшнем размере, или получать большие пенсии, но при этом повысить пенсионный возраст.
Напомним, по словам главы парламентского комитета по вопросам социальной политики Галины Третьяковой, у Украины есть два пути: выходить на пенсию раньше, но получать выплаты в их сегодняшнем размере, или получать большие пенсии, но при этом повысить пенсионный возраст.
Напомним, Атаманюк назвал, кто может заменить Гончарука и Нефедова.
Как сообщала Politeka, Атаманюк вывел Нефедова на чистую воду с пропажей 12 млрд гривен.
Также Politeka писала, что Зеленский дорого заплатит за Гончарука, Атаманюк раскрыл детали.