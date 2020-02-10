Украинцы примут любое решение конфликта на Донбассе президентом Владимиром Зеленским



Такое мнение в интервью Politeka online высказал украинский философ и политолог Андрей Ермолаев. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)





"Если Зеленский к концу года разведет руками и скажет, что мирный процесс не получается, будем замораживать и строить стену, то в обществе примут это как факт и смирятся с этим", - считает эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что мир на Донбассе связывают с Зеленским, но варианты мира у нас пока неизвестны.

"Миром может быть и необъявленная новая граница, что тоже многих устроит. Если бы так предлагал Порошенко с Турчиновым, то это вызывало бы невосприятие и критику. Но если так сложится в Зеленского, то у нас будет совсем другая ситуация. Очень важно, чтобы Зеленский не стал предметом внешних манипуляций", - заключил он.

По его словам ответов по формуле мира несколько, и один из них это окончательно лишить Украину Донбасса и все решится уже в этом году.

Ранее мы писали о том, что спикер парламента Дмитрий Разумков опроверг слова глави МИД Вадима Пристайко о том, что Донбасс можно вернуть в Украину за шесть месяцев. По его мнению, сначала нужно вернуть людей.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ватикан пригласил Папу Римского Франциска посетить Донбасс.

Глава государства отметил важную роль, которую Святой Престол мог бы сыграть в достижении мира на украинской земле.

Напомним, ситуация на Донбассе изменилась, раскрыта серьезная опасность для Украины.

Как сообщала Politeka, Путин избавится от Донбасса, украинцев предупредили о катастрофе.

Также Politeka писала, что Путин повторит сталинский сценарий в России.



