Неподконтрольная Киеву часть Донбасса стала благодатной почвой для любого криминала

Такое мнение высказал украинский политолог Кирилл Сазонов в блоге на страницах издания Донецкие Вести.

Он напомнил, что бывший руководитель компании Личсичанскуголь, подозреваемый хищении и злоупотреблении служебным положением, сбежал на неподконтрольную Украине часть Луганской области. Но это не первый такой случай, подобное положение дел стало привычным для государственных предприятий, работающих в угледобывающей сфере.

«Бюджет, как говориться, все стерпит. Впрочем, более интересна в данном случае сама логика процесса. Можно украсть в Украине, и после этого сбежать себе в Л/ДНР. Если знаешь, с кем поделиться - оттуда тебя уже не выдадут. Более того - потом можно еще и постараться попасть под амнистию, как «участник событий» на Донбассе, не совершивший тяжких преступлений», - высказался эксперт.

Он также добавил, что часто обрабатывают вариант, когда криминалитета вытягивают из украинских тюрем. В частности особенно платежеспособных или «полезных людей».

Сазонов отметил, что Украину может ждать наплыв «гастролеров» из ОРДЛО, которые «пограбят здесь вся и всех, а потом поедут обратно».

«Потом, в крайнем случае, рассмотрят вариант с обменом. Неподконтрольная Киеву часть Донбасса, где не действует украинское правосудие, и откуда не выдают преступников, стала благодатной почвой для разного криминала», - резюмировал политолог.

Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", «отомстили за все».

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