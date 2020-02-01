Владимир Путин пойдет на уступки по оккупированному Донбассу для реализации спецоперации

Об этом в интервью журналистам рассказал российский политолог Леонид Радзиховский, передает Обозреватель.

По его словам, Владимиру Путину это необходимо для передачи власти в рамках спецоперации "преемник".

Радзиховский также утверждает, что для Владимира Путина сейчас важно, чтобы цивилизованный Запад мог принять его в качестве новой фигуры – председателя Госсовета, а для этого ему нужно предъявить успехи в решении войны с Украиной.

"Геополитика – одна из главных игрушек, в которые играет Путин, и ему нужно, чтобы Запад принял его в качестве новой фигуры – председателя Госсовета. Это же не выборный президент, мировые лидеры могут принять его на равных, а могут и проигнорировать. Многое зависит от отношений с ними и они для Путина гораздо важнее Донбасса. Поэтому он может пойти на уступки, тем более, если уходит с поста президента", - объяснил политолог нюансы.

Подытоживая, Леонид Радзиховский также добавил, что Владимир Путин заинтересован в тишине на Донбассе и ему нужно как можно быстрее избавиться от оккупационных "Л/ДНР".

"Он крайне заинтересован в режиме полной тишины, чтобы на Донбассе не было никаких выстрелов и абсолютно не заинтересован в "Л/ДНР". Они ему совершенно не нужны, особенно как человеку, который ушел с поста президента", - резюмировал политолог в интервью.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин запустил "план Б" на Донбассе. По словам военного эксперта Юрия Карина, после отставки Владислава Суркова грабить Донбасс и дестабилизировать там ситуацию будут ФСБ и ее агентура.

«Произошедшее повлияет лишь на ход, формы, методы российской агрессии против Украины. Сурков являлся идеологом замороженного конфликта, а сейчас Кремль формирует события, чтобы на своих условиях впихивать метастазу ОРДЛО обратно в Украину», – уточнил он.

Поэтому Дмитрий Козак, который теперь курирует в Кремле «украинский вопрос», – лишь одна из пешек Путина. Принуждение агрессора к миру от него не зависит, потому что это – дело санкций и политического давления.

Напомним, Путин серьезно болен.

Как сообщала Politeka, Путин повторит сталинский сценарий в России.

Также Politeka писала, что Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.