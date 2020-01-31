Совокупность факторов говорит сама за себя

Российский президент Владимир Путин никогда не уйдет из власти добровольно, поскольку никому не верит и не имеет никаких гарантий собственной безопасности

Такое мнение в своем блоге для «Обозревателя» высказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

Сейчас в Кремле активно раздумывают над тем, как сохранить ВВП у власти после 2024 года, когда истекает его президентский срок. Идея с созданием Союзного государства, которое он мог бы возглавить, провалилась из-за несговорчивости белорусского лидера Александра Лукашенко. Такой вариант, как присоединить Казахстан, – чреват издержками.

Поэтому сейчас в России сконцентрировались на двух основных вариантах:

«Перейти в статус премьера – более полномочного, чем президент, или создать новую структуру, которая будет возвышаться над всеми действующими и при этом не быть избираемым президентом», – уточнил автор.

Вопрос сохранения власти жизненно важное для Путина, и этому есть две причины.

Первая – это повторение логики Сталина, который свято верил, что если он уйдет, всех придушат, «как котят». Поэтому российский президент непреклонен в том, что его миссия – охранять рубежи родины от врагов, поднять страну с колен и заставить весь мир ее уважать. По его мнению, никто лучше него самого с этим не справится. И плевать, что он загнал Россию в тупик, из которого нет выхода, кроме как в Китай, Северную Корею или Иран.

Вторая – зависимость от своего же окружения.

«За Путиным стоят группы интересов, которые не позволяют ему уйти. Во-первых, это коммерческие интересы, всякие «сечины» и «роттенберги», которые не могут его отодвинуть. Они понимают, что никакие гарантии их непосильно нажитого их не защитят. Только лично Владимир Путин», – уточнил Орешкин.

Как только он уйдет, олигархи, которых он взрастил, начнут борьбу между собой, не гнушаясь даже силовыми ресурсами, что значит прямой путь России к гражданской войне.

Однако есть еще и третья причина, о которой не принято упоминать, – его личное и психологическое свойство. Человек, который построил свое правление на вранье и нарушении всех мыслимых законов и гарантий, просто никому и ничему не верит.

«Его судьба, хочешь-не хочешь, но придется остаться у власти до гробовой доски, как товарищ Сталин», – подытожил политолог.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

Как сообщала Politeka, Невзоров раскрыл последствия беспредела Путина в Украине.

Также Politeka писала, что Лукашенко наплевал на россиян и нанес фатальный удар по амбициям Путина.