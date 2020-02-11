Андрей Богдан может сменить Алексея Гончарука на должности премьер-министра Украины

Такое мнение в интервью для Politeka on-line озвучил политический аналитик Андрей Вигиринский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, Андрей Богдан не ушел с команды Владимира Зеленского.

"Это человек, которому президент доверяет и он имеет все основания рассчитывать на то, что займет ключевую должность в стране. Такими кадрами не размениваются", - считает эксперт.



По его словам Богдан может сменить Гончарука в кресле премьера после его отчета.

"Если этот отчет будет вынесен на голосование в стенах парламента, он может не удовлетворить народных депутатов. И вероятнее всего, можно будет ставить вопрос о его отставке. За этих условий у нас освобождается должность премьер-министра. А это место может занять человек, которому доверяет господин Зеленский. С Гончаруком он точно 7 лет не прожил. Это человек, которого ему подсунули", - считает эксперт.



Также он не исключил, что место Гончарука займет именно Богдан.

"Почему нет? Это возможно.", - допустил он.

Напомним, что Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Офиса главы государства Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее занимал должность помощника президента.

Напомним, что Зеленский рассказал о прорыве в переговорах с Россией и раскрыл свою миссию: «Это очень тяжело».

Как сообщала Politeka, у Зеленского расставили все точки насчет отставки Богдана: "Никогда не мог подумать...".

Также Politeka писала, что по мнению Ермака, популярность Кличко может еще много принести Украине.