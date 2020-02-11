Андрей Богдан может сменить Алексея Гончарука на должности премьер-министра Украины
Такое мнение в интервью для Politeka on-line озвучил политический аналитик Андрей Вигиринский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По его словам, Андрей Богдан не ушел с команды Владимира Зеленского.
"Это человек, которому президент доверяет и он имеет все основания рассчитывать на то, что займет ключевую должность в стране. Такими кадрами не размениваются", - считает эксперт.
На съемках «Сватов» возникли проблемы, кадры облетели сеть: Добронравов и Кравченко уже там
Волочкова едва прикрыла достоинство, напугав постаревшим видом: "Вот это ее приложило"
Джоли покорила идеальными формами на красной дорожке "Оскара": самые откровенные наряды звезды
Горячая дочь Потапа без одежды показала себя после душа: "в одних носочках"
По его словам Богдан может сменить Гончарука в кресле премьера после его отчета.
"Если этот отчет будет вынесен на голосование в стенах парламента, он может не удовлетворить народных депутатов. И вероятнее всего, можно будет ставить вопрос о его отставке. За этих условий у нас освобождается должность премьер-министра. А это место может занять человек, которому доверяет господин Зеленский. С Гончаруком он точно 7 лет не прожил. Это человек, которого ему подсунули", - считает эксперт.
Также он не исключил, что место Гончарука займет именно Богдан.
"Почему нет? Это возможно.", - допустил он.
Напомним, что Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Офиса главы государства Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее занимал должность помощника президента.
Напомним, что Зеленский рассказал о прорыве в переговорах с Россией и раскрыл свою миссию: «Это очень тяжело».
Как сообщала Politeka, у Зеленского расставили все точки насчет отставки Богдана: "Никогда не мог подумать...".
Также Politeka писала, что по мнению Ермака, популярность Кличко может еще много принести Украине.