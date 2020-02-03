Владимир Зеленский анонсировал согласование списков для возвращения домой пленных украинцев в ближайшее время

Президент Украины поднял этот вопрос в понедельник, 3 февраля, во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Зеленский подчеркнул, что считает возвращение пленных украинцев домой одной из своих приоритетных задач.

«Обмен наших пленных, я бы его назвал - возвращение украинских граждан домой, - это одна из наших приоритетных глобальных задач. Можно сказать, наша миссия, с которой, мне кажется, мы неплохо справляемся», - подчеркнул президент.

Он рассказал о том, что переговоры по обмену пленными ведутся сразу по двум направлениям: в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы обсуждается возвращение украинцев, захваченных боевиками в ОРДЛО, а с Россией обсуждается в основном вопрос освобождения крымских татар.

Зеленский сообщил, что в Минске украинская сторона уже передала в работу свой список. По словам президента, он очень большой.

«Я думаю, в ближайшее время будут даты первой части. Почему первой, потому что действительно там (в ОРДЛО) очень много людей. Второй трек - это разговор с российской стороной по обмену пленных, которые находятся в Крыму или на территории РФ. Там тоже началась работа. Я уверен, что тоже в ближайшее время будут даты. Вся наша команда над этим очень тяжело, но все-таки работает», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский договорился со своим коллегой Владимиром Путиным о новой встрече, которая пройдет через несколько месяцев.

Об этом сообщил помощник президента Андрей Ермак.

«Через 3 месяца будет встреча. В Берлине, я надеюсь, что да. Я надеюсь, мы сделаем так, чтобы Украина пришла на эту встречу с новым пакетом договорённостей, надеюсь мы сделаем следующие шаги, чтобы выборы местные прошли по украинскому законодательству по всей территории Украины в конце октября», - отметил он.

Напомним, Зеленский договорился с Путиным, раскрыты детали новой встречи.

Как сообщала Politeka, Зеленский попался на крючок Путина, совершена критическая ошибка.

Также Politeka писала, что рейтинг Зеленского обвалился до рекордного минимума, раскрыты реальные цифры.