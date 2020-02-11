Андрей Богдан покидает должность руководителя Офиса президента Украины

Как передает Politeka.net, об этом сперва проинформировали Telegram-каналы, ссылаясь на свои высопокоставленные источники.

Информация о возможной отставке Андрея Богдана сначала была опубликована Telegram-каналом "Новина".

"Инсайдерские источники из ОП сообщают, что из кабинета главы Офиса президента Андрея Богдана около 18:00 начали выносить вещи", – говорилось во вчерашнем сообщении.

Через время информация о возможной отставке Андрея Богдана начала публиковаться другими источниками.

"Как бы это не звучало, но Андрей Богдан таки собрался в отставку. У нас есть подтверждение уже от четырех не связанных между собой источников из окружения президента и самого Богдана. Однако официальной информации от Офиса, президента или пока еще главы ОП получить пока не удалось", – проинформировал Telegram-канал "УП. Off the record".

По информации журналистов, заявление об отставке якобы уже зарегистрировано в Офисе президента. Сообщается, что Андрей Богдан также обсуждал свой уход с первыми заместителями.

Официального подтверждения информации об отставке Андрея Богдана до сих пор нет. На слухи также отреагировал спикер Парламента Дмитрий Разумков.

В эфире украинского телеканала он заявил, что не является личным спикером Богдана и эту информацию журналистам лучше уточнить непосредственно у главы ОПУ.

"Я не являюсь пресс-секретарем Андрея Иосифовича Богдана. Я думаю, что лучше спросить у него. Сегодня у меня не было возможности с ним пообщаться, не могу это комментировать. Я думаю, что в нашем государстве, благодаря нашим людям, возможно все. В свое время говорили, что Зеленский не может быть президентом. Однако все видят, кто именно сегодня президент. Я, наверное, никогда не мог подумать, что буду главой Верховной Рады Украины. Поэтому, возможно всегда все. Однако, если быть корректным, я думаю, что надо не думать, а спросить", - резюмировал Разумков в эфире телеканала.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда в сети появляется информация об отставке Андрея Богдана. Еще 1 августа 2019 года СМИ распространили информацию о том, что Богдан попросил Владимира Зеленского освободить его от должности главы ОПУ.

Вскоре он заявил, что подобные документы подписали все сотрудники ОП и ни о каком увольнении речи не идет. Через время эту же информацию подтвердил и сам президент.

Напомним, что Пальчевский назвал Богдана главной угрозой для Зеленского: «Готов принести в жертву».

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