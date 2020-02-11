Андрей Пальчевский назвал увольнение Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины серьезным событием для украинской политики

Как сообщает Politeka, своими мыслями по поводу перестановок в Офисе президента украинский журналист поделился в интервью Politeka on-line (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он считает, что Владимир Зеленский снял Богдана с должности, чтобы удержаться у власти.

«Зеленский сделал подобного рода «подарок» в попытке завоевать любовь Украины во второй раз. У него НЕ получится это, это уже абсолютно ясно. Но таким движением он может хотя бы удержаться у власти», - считает Пальчевский.

Он пояснил, что Богдан попросту «съел» значительную часть политического рейтинга Зеленского, практически загнав его под плинтус. По словам Пальчевского, Зеленский понял, что Богдан сосредоточил в своих руках «неограниченную власть», а его окружение сделало вывод, что такой человек не должен находиться рядом с президентом. Именно этим обусловлено увольнение главы ОП.

При этом Пальчевский считает, что в свое время назначение Богдана на эту должность было большой ошибкой.

«Это была едва ли не фатальная ошибка Владимира Зеленского…Зеленский просто разгребает обломки своей популярности. И если Ермак будет человеком тихим, у нас есть шанс», - считает Пальчевский.

Журналист также отметил, что сейчас новому главе ОП Андрею Ермаку будет очень тяжело, потому что все назначения Зеленского до этого были не самыми удачными.

Напомним, 11 февраля на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился Указ о назначении нового руководителя Офиса президента. Согласно указу №48/2020 главой Офиса становится Андрей Ермак.

Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Офиса главы государства Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее занимал должность помощника президента.

Отметим, что об увольнении Богдана ряд СМИ сообщили еще 10 февраля. При этом в Офисе Президента игнорировали запросы журналистов на эту тему. Напомним, что Андрей Богдан стал главой ОП сразу же после избрания Зеленского президентом. Он был одной из самых противоречивых фигур в команде президента.

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