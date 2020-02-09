Президент Владимир Зеленский абсолютно не переносит критику, поскольку привык к аплодисментам

Как сообщает Politeka, об этом в эфире программы «Власть Влащенко» рассказал телеведущий Андрей Пальчевский (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Считаю, что закроют каналы. Украинизация будет полностью, а Зеленский "даст нам прикурить". Я же не случайно сказал про недостатки. У меня были свои мысли по поводу его достоинств. Но по поводу недостатков сомнений не было. И они оправдываются. Знаете, его главная проблема заключается в том, что он не видит главных проблем. С моей точки зрения. Зеленский не терпит ничего, кроме аплодисментов. То есть, можно заходить и сразу в руки хлопают. Все», - отметил он.

При этом, утверждает Пальчевский, Зеленский относится к тем людям, которые «всю жизнь находятся в образах».

«Много ходит разговоров о том, что Зеленский честный товарищ. Что он справедливый и так далее. Я этой части его жизни не знаю. Я все время думал о Зеленском, что есть люди, которые всю жизнь находятся в образах. И эти люди очень любят телевидение. Например, Оля Фреймут. Все очаровались президентом Зеленским и выбрали его. По сравнению с Порошенко он поровней. Но насколько он отвечает понимаю "человек», - подчеркнул он.

Напомним, Пальчевский вынес Зеленскому жесткий вердикт, слуги народа на грани краха.

Также Politeka писала, что Пальчевский вышел из себя после нового скандала со «слугой народа».