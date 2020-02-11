Телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский считает, что министр культуры Владимир Бородянский должен уйти в отставку

Пальчевский заявил, что в министре вдруг проснулось острое желание закрыть рот людям, которые его не хвалят. Об этом бизнесмен рассказал в эфире NewsOne.

По словам Пальчевского, в программе президента Владимира Зеленского не было пункта об ограничении свободы слова. Зато были обещания построить дороги, поднять уровень жизни в стране и так далее.

«Мне лично уже понятно, что никаких эпохальных свершений не будет. Их не будет по той причине, что был нарушен четкий строй и было нарушено обещание людьми, которые пришли к власти, делать все в простом порядке: сначала посадки, весной, потом народоизъявление - референдумы, особенно по таким вещам, как земля», - отметил Пальчевский.

По мнению Пальчевского, Бородянский должен покинуть свой пост. Он заявил, что министр культуры не имеет права принимать закон о борьбе со свободой слова, поскольку сам до недавнего времени был владельцем канала, который вещал на русском языке. А теперь вдруг у Бородянского возникло желание ввести цензуру для своих коллег.

«Я их теперь называю "псевдоязычниками". Во-первых, потому что они все между собой говорят по-русски, а по телевизору все "нібито українською мовою одразу ж починають"», - отметил телеведущий.

Он добавил, что у людей вроде Бородянского есть две формы существования: в жизни - по-русски, а на публике – по-украински. Пальчевский также напомнил, что Бородянский выплатил своим сотрудникам премии на 2 млн гривен. Этот поступок, по мнению телеведущего, убил Бородянского. Теперь ему нет смысла ходить и рассказывать, какой он патриот.

«Поэтому, как говорится: он сделал свое плохое дело - он должен уйти», - подчеркнул бизнесмен.

Напомним, что Пальчевский пришел под окна Зеленского и задал главный вопрос из-за скандала с рынком земли: видео.

Как сообщала Politeka, Пальчевский четко объяснил, почему Украина – не Германия: «Глумление над собственным народом».

Также Politeka писала, что Пальчевский назвал главную слабость Зеленского: «Можно заходить и сразу…».