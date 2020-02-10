Андрей Пальчевский назвал коррупцию главной проблемой в борьбе с вирусами в Украине

Тему украинской медицины журналист обсудил в эфире телеканала 112 Украина (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Пальчевский прокомментировал сообщения о том, что в нашей стране распространяется эпидемия гриппа, из-за которой недавно погиб украинец.

«Что является вообще главной проблемой в борьбе с вирусом в нашей стране? В других не знаю, а в нашей – коррупция, как обычно. У нас куда ни повернешься – у нас все вот эта политсистема безумная, которая была создана для глумления над собственным народом», - возмутился журналист.

Он подчеркнул, что трудно представить себе немецких чиновников, которые получили бы деньги на финансирование медицины и тут же начали бы убеждать людей, что потратят их куда надо. По словам Пальчевского, в Германии это само собой разумеющаяся истина.

«А у нас мы привыкли к тому, что мы передали, а больнички зарабатывают, мы выдали детям, а получили не те дети. Я думаю, что бороться с вирусом неверия в страну должна была новая власть», - заявил Пальчевский.

В то же время он признался, что у него за месяцы правления команды Зеленского это неверие только укрепилось. Журналист подчеркнул, что власти нужно наладить диалог с обществом.

До этого мы писали о том, что Пальчевский рассказал, что Владимир Зеленский абсолютно не переносит критику, поскольку привык к аплодисментам.

«Считаю, что закроют каналы. Украинизация будет полностью, а Зеленский "даст нам прикурить". Я же не случайно сказал про недостатки. У меня были свои мысли по поводу его достоинств. Но по поводу недостатков сомнений не было. И они оправдываются. Знаете, его главная проблема заключается в том, что он не видит главных проблем. С моей точки зрения. Зеленский не терпит ничего, кроме аплодисментов. То есть, можно заходить и сразу в руки хлопают. Все», - отметил он.

Напомним, Пальчевский назвал главную слабость Зеленского: «Можно заходить и сразу…».

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл реальную ситуацию с коронавирусом и угрозу для Украины.

Также Politeka писала, что Пальчевский пришел под окна Зеленского и задал главный вопрос из-за скандала с рынком земли.