Отставка главы Офиса президента Андрея Богдана будет знаковым этапом для Владимира Зеленского, который начал менять команду, которая привела его к власти

Об этом в интервью Politeka On-line рассказал политолог Юрий Романенко (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Какие ощущения могут быть от того, что в заведении поменяли кровати? Так и тут. Мы поменяли одного человека на другого. Думаю, это будет знаковый этап для Зеленского. В смысле, что он начинает менять ту команду, которая привела его к власти. А Богдан был драйвером его победы. Это ни для кого не секрет. Именно в таком ключе - это знаковая вещь», - отметил он.

В то же время Романенко уверен, что Богдан не будет становится в оппозицию к Зеленскому.

«Он не пойдет в оппозицию. Много слухов ходит относительно того, что он может пойти в Кабмин. Но мне кажется, что этого не будет. А причиной этого будет то, что он ушел не слишком красиво. Есть такая информация - Зеленский фактически заставил его уйти. Это была конфликтная ситуация для Богдана. Понятно, что он не хотел этого, не имея золотого парашюта», - подчеркнул он.

Эксперт утверждает, что у Богдана было достаточно много промахов. И сам он является конфликтным человеком, что сейчас «не на руку» Зеленскому.

«У Богдана было достаточно много промахов. Прежде всего - комуникационный. Плюс он сам по себе конфликтный. А президенту нужно играть более сбалансированную игру. И Ермак для этого подходит больше, чем Богдан. Пришло время балансов. Если сравнивать со временами Богдана, и сравнить с тем, что будет при Ермаке, то это будет существенная разница. Ермак - это челвек, который будет выстраивать баланс», - уточнил он.

Напомним, отставка Андрея Богдана, у Зеленского расставили все точки: "Никогда не мог подумать...".

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