Глава Офиса президента Андрей Богдан расстался с девушкой

Об этом сообщили источники издания «Страна». После Нового года многие замечали подавленное настроение у главы Офиса, объясняя это политическими проблемами. Но, как выяснилось, дело в любви.

«Он был в какой-то апатии, работал спустя рукава, уходил из Офиса в часа два-три дня. Выглядел очень грустным. Стал избегать посещения публичных мероприятий», - цитируют журналисты знакомого Богдана.

Как стало известно, Анастасия Сличная, с которой Богдан долгое время встречался, съехала от политика. В декабре они вместе отдыхали за границей, но после возвращения в Украину их отношения испортились. Сейчас Настя находится в Италии.

«Анастасия уехала из его дома в Конча-Заспе. Их отношения на паузе. Из-за этого Андрей некоторое время был в подавленном состоянии. Но сейчас уже отошел и вновь включился в работу», - рассказали источники.

Анастасия Сличная - совладелица бренда купальников и нижнего белья La Marе и соосновательница интернет-магазина дизайнерской бижутерии Jewellery BAZAR. Также девушка была кинопродюсером компании Wise Vision. Она начала встречаться с Богданом в 2018 году, еще до того, как он пошел в политику. Как рассказывала девушка, он пришел к ней на день рождения. Так и завязались их отношения.

Пара не скрывала своих отношений, появляясь вместе на многих мероприятиях и вечеринках. Сличная признавалась в интервью журналистам, что ее жизнь сильно не изменилась после того, как Богдан стал частью команды Владимира Зеленского. Единственное, что она стала фильтровать фотографии, которые публикует в социальных сетях.

Кстати, 43-летний Андрей Богдан уже был женат. У него есть четверо детей.

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