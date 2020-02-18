Дата 18 февраля для прорыва российско-оккупационными войсками "Л/ДНР" была выбрана не случайно



Такое мнение в интервью Politeka online выразил военный эксперт Дмитрий Снегирев (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).



По его словам, такими действиями террористы подтвердили крах планов РФ на Донбассе.



"С уст Владимира Зеленского прозвучало заявление, что Украина никогда не сядет за стол переговоров с луганскими и донецкими. Это фактически ставит крест на планах Москвы перевести этот конфликт во внутреннюю войну. Зеленский настаивает на том, что российская сторона является участником конфликта и договариваться об окончании этой войны он намерен договариваться с Владимиром Путиным.", - считает эксперт.

Он подчеркнул, что это не устраивает российскую сторону поэтому и случилась подобная провокация.

"Не случайно выбрана и дата - Дебальцевская операция. Напомнить Украине о тяжелых последствия той операции. И что после Дебальцевого были подписаны позорные для Украины Минские соглашения. Это лишний раз российская сторона напоминает об их безальтернативности", - заключил он.

Напомним, российско-оккупационные войска "Л/ДНР" попытались прорваться через линию разграничения на Донбассе.

Подконтрольные Кремлю террористы атаковали позиции бойцов ВСУ сразу возле нескольких населенных пунктов.

В результате боевого столкновения силы ООС понесли потери среди личного состава - 1 защитник погиб, четверо получили легкие ранения.

Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", отомстив за все.

Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты на Донетчине расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.

Также Politeka писала, что девушка погибшего на Донбассе бойца ВСУ огорошила признанием.