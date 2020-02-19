Складывается странная ситуация на сегодняшний день в сфере таможни и налоговой: государство теряет больше, чем в тот период, когда "борьба с коррупцией" еще не началась

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Холодов прокомментировал ситуацию, откуда такие огромные цифры недобора в бюджет с таможни (в январе - минус 8 млрд гривен) в эфире Politeka online. В частности он рассказал о результатах недавнего совещания с главами таможни, налоговой, а также замминистра финансов.

"За январь недовыполнение плана - 7,9 миллиардов гривен. Члены нашего комитета (комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, - прим.ред) постоянно проводят контрольную функцию налогового и таможенного органа. Неделю назад мы приглашали господина Максима Нефедова (глава Государственной таможенной службы, - прим.ред), Сергея Верланова (глава Государственной налоговой службы, - прим. ред), присутствовал заместитель министра финансов, и мы пытались ответить себе, почему такое происходит. В конечном итоге, Нефедов предложил план, и примерно сказал так, что "мы правильно ведем работу - всего лишь внешние факторы позволили такой огромный недобор".

По словам Холодова, для него заявление Нефедова стало "новостью", как и для других членов комитета, ведь они из числа бывших предпринимателей и хорошо разбираются в вопросе.

"Основная проблема - в тех людях, которые в подчинении Нефедова и выполняют свою работу некачественно. Всегда есть проблема в людях, - отметил Холодов. - На сегодняшний день не получается подобрать качественных начальников таможни, в центральном аппарате есть огромные претензии к людям... Возможно, это какой-то метод, когда приводят своих... Пока что мы видим - проблема ровно в персонале".

Нардеп спрогнозировал кардинальные изменения, если недобор будет расти. А по его информации, в феврале ожидается приблизительно те же "минус 8 миллиардов", что и в январе.

"Если в течение марта ничего не изменится (то есть пройдет первый квартал и цифры будут такие же) и будет недобор без серьезных обоснований, то нужно делать кардинальные изменения. Я понимаю, что Офис президента тоже очень взволнован, постоянно вникают в эти проблемы, и мы, как члены этого комитета, со следующей недели начинаем готовить законопроект, который позволит минимизировать человеческий фактор. Это будет частично законопроект, который работает и в Европе (где аналитика, разведка позволяют давать результаты, а не приглашать и спрашивать, а почему это не работает)", - сообщил нардеп.

Напомним, нардеп Холодов разнес Нефедова за катастрофу на таможне.

Как сообщала Politeka, нардеп Холодов рассказал, как бороться с контрафактными сигаретами.

Также Politeka писала, что нардеп Холодов раскрыл колоссальные потери из-за схем таможенников.