Невыполнение плана поступлений от таможни приобрело масштабный характер, что требует реакции власти

Об этом народный депутат Андрей Холодов написал в своем Facebook,

"Фактический недобор по таможне за январь – 9 миллиардов. Это 300 миллионов гривен в день. Ситуация даже хуже, чем я прогнозировал.", - заявил нардеп, комментируя новость об очередном невыполнении плана поступлений в госбюджет.

Ситуации усугубляет тот факт, что по данным Госказначейства, в феврале недобор на таможне будет увеличиваться.

"Самое время отреагировать Комитету по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики, да, г-н Danil Getmantsev? Или будем делать вид, что ничего не происходит?", - заявил Холодов.

Для примера он указал, что 9 миллиардов – это годовой бюджет Минздрава на закупку препаратов. "Эти деньги то ли не собрали совсем, то ли собрали - но в чей-то карман. Вопрос - в чей?", - добавил он.

Ранее мы рассказывали о том, что Андрей Холодов мощно разнес главу таможни Максима Нефедова. Нардеп несколько месяцев назад предоставил Нефедову информацию о его подчиненном, которого ловили на взятке. Время идет, но воз и ныне там.

"Я спросил его (Нефедова, - прим. ред.), может ли человек, которого дважды ловили на получении взяток и таможенных схемах с занижением стоимости импорта, сделать карьеру в Новой Таможне. Максим Нефьодов ответил мне, что, конечно же, нет.

Я назвал фамилию известного таможенного схемщика и несколько фактов из его творческой биографии, а затем попросил Максима разобраться. Чтобы проверить всю информацию действительно нужно время. Прошло 2 месяца. Юрий Васильевич Савчук продолжает занимать должность и.о. начальника таможенного поста в аэропорту "Жуляны", - возмущенно заявил Андрей Холодов.

Напомним, депутат Холодов назвал главную проблему с продажей земли.

Как сообщала Politeka, Холодов разнес главу таможни Нефедова, важное заявление.

Также Politeka писала, что нардеп Холодов назвал пять проблем с электронными акцизными марками.