Андрей Холодов рассказал о проблемах в украинской табачной отрасли

Народный депутат от «Слуги народа» на своей странице в Фейсбук обратил внимание на то, что меморандум табачников с Кабмином не может решить все проблемы этой отрасли в Украине. Он пояснил, что бороться с контрафактными сигаретами нужно не только с помощью законодательства.

«На прошлой неделе был на той самой рабочей группе по меморандуму, обсудили ситуацию. Вышел, смотрю, а на улицах всей страны эти проблемы так сказать «на лицо», - рассказал Холодов.

Нардеп подчеркнул, что в Украине 20 тысяч точек торговли сигаретами работают без соответствующих лицензий. По его словам, особенно актуальна эта проблемах для маленьких городов.

«Такими встречами мы можем разработать законы и программы, при которых основные проблемы отрасли смогут решаться. Но как бы мы не боролись с нелегалами законодательно – нам необходима помощь полиции и правоохранительных органов», - уверен депутат.

Холодов призвал украинцев сообщать о подобных случаях в полицию, а также самим отказаться от покупки контрафакта. Он также поделился фотографией, на которой можно увидеть, как «нелегалы» торгуют контрафактными сигаретами у всех на виду в Киеве.

«Несколько гривен, которые вы не платите в бюджет от такой покупки – это ваши школы, дороги, больницы и местные бюджеты. Мы же все хотим жить в стране, где законы работают?», - подытожил нардеп.

До этого Холодов обращал внимание на то, что невыполнение плана поступлений от таможни приобрело масштабный характер, что требует реакции власти.

"Фактический недобор по таможне за январь – 9 миллиардов. Это 300 миллионов гривен в день. Ситуация даже хуже, чем я прогнозировал.", - заявил нардеп, комментируя новость об очередном невыполнении плана поступлений в госбюджет.

Ситуацию усугубляет тот факт, что по данным Госказначейства, в феврале недобор на таможне будет увеличиваться.

"Самое время отреагировать Комитету по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики, да, г-н Danil Getmantsev? Или будем делать вид, что ничего не происходит?", - заявил Холодов.

Напомним, нардеп Холодов раскрыл колоссальные потери из-за схем таможенников.

Как сообщала Politeka, нардеп Холодов разоблачил украинских таможенников, важное заявление.

Также Politeka писала, что нардеп Холодов раскрыл наглые схемы на таможне, которые не замечает Нефедов.