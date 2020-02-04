Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов обязан отчитаться перед обществом о скандальных схемах на таможне

Об этом в своем Facebook написал нардеп Андрей Холодов.

По его словам, кроме публичности он больше не видит другого способа борьбы со схемами.

"В медиа выглядит так, как будто проводятся какие-то реформы, но с наполнением бюджета становится все хуже и хуже. Такими темпами через полгода-год бюджет будет пустым, но все сочтут, что на таможне все окей, хотя это принципиально не так. Реально там катастрофа. Куда ни глянь – схемы. За последнюю неделю я написал о нескольких из них. Уклонение от уплаты таможенных сборов. Зашкваренные кадры. Какие-то «смотрящие». Продолжать так работать – это политическое самоубийство", - уверяет Андрей Холодов.

По словам нардепа, Максим Нефедов последние 2 месяца уклоняется от публичных ответов на вопросы по кадром, занижениям таможенной стоимости, контрабанде, взяткам за легальное оформление документов и т. п. и, как следствие, – о провале выполнения государственного бюджета.

"Почему нет ответов на такие простые вопросы? Получается, что я прав, когда говорю о коррупции? Почему нет реакции на явный криминал в действиях подчиненных? Если так будет продолжаться и дальше, я буду вынужден инициировать приглашение руководителей таможен (начнем с Одесской и Киевской) на заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, и требовать от них ответов по каждому изложенному факту", - задался вопросом Андрей Холодов.

Подытоживая, нардеп также предупредил Максима Нефедова о том, что может "устроить ему знакомство" с руководителями силовых ведомств.

"К тому же, могу организовать знакомство со следователями САП и ГБР – возможно, на их вопросы у руководителей таможни найдутся ответы? Буду поднимать вопрос на фракции. Буду инициировать отчет главы таможни господина Нефедова в Верховной Раде Украины. Если и это не сработает – то я с коллегами по Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики будем обращаться к премьеру и Президенту с предложением вмешаться лично. Все видят, что Нефедов не справляется со своими задачами и ситуация уже становится неуправляемой. И это хорошо видно по поступлениям в бюджет. Надо срочно ломать схемы и сажать по тюрьмам всех, кто привык воровать. Это единственный вариант, который меня устроит", - резюмировал Холодов в своем Facebook.

Напомним, нардеп Холодов раскрыл колоссальные потери через схемы таможенников.

Как сообщала Politeka, нардеп Холодов разоблачил украинских таможенников, важное заявление.

Также Politeka писала, что нардеп Холодов раскрыл наглые схемы на таможне, не замечает Нефедов.