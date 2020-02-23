Политический эксперт рассказал, чего боится президент Украины Владимир Зеленский

Своим мнением Олесь Доний поделился в эфире Politeka-online. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он отмечает, что власть была сформирована либо из поклонников группы 95-го квартала, либо задействован потенциал порошенковських элит. Как региональных, так и центральных.

«Это не предоставляет электорального позитива для Зеленского. Поэтому, если он взял на должности этих людей, то за них нужно будет нести ответственность », - говорит он.

Доний убежден, что люди, которые переходили из лагеря Порошенко, они не приводят электорат, а приводят только семей этих лиц.

Эксперт отмечает, что из-за неумения вести диалог были утрачены такие электоральные группы, как фермерство и мелкий бизнес. При этом с большим капиталом отношения хорошие.

«С Пинчуком хорошие, с Ахметовым тоже, с Коломойский, то так то сяк, где-то все равно договариваются, даже присутствует сотрудничество с Порошенко», - добавляет он.

Однако, какие бы картинки и соцопросы не рисовали, украинцы все равно рано или поздно будут обращать внимание на ценники на полках магазина. И это очень тревожно.

«Ведь региональные чиновники не ориентируются на соцопросы, они держат руку на пульсе своего населения достаточно четко. Если они будут замечать, что поддержка Зеленского у народа упала, то любое распоряжение из Киева будут саботироваться. А это означает потери», - объяснил Доний.

«Речь идет о максимальной децентрализации и распыление, что очень опасно для Зеленского», - заключил он.

Напомним, Зеленский рассказал о тайной встрече с Порошенко.

Как сообщала Politeka, Зеленский решил отдать «Квартал 95» в надежные руки.

Также Politeka писала, что Зеленский оказался в опасности за границей.