В Верховную Раду внесли законопроект о смене пола с 14 лет без согласия родителей

Подростки смогут так же отказываться от лечения алкоголизма, наркомании, токсикомании и других опасных зависимостей или болезней. Об этом говорится на странице news_kiev в Инстаграм, передает Politeka.net.

Отмечается, что инициатором законопроекта №2684 о внесении изменений по реализации прав подростков в сфере здравоохранения является депутат от партии "Слуга народа" Лада Булах.

Общественность воспротивилась такой инновации, и на сайте президента уже зарегистрировали петицию против.

Тем временем под постом ведутся бурные дискуссии по поводу детей и смены пола. Большинство выступают против того, чтобы подросткам дали волю в выборе пола, другие уверены, что такое решение необходимо, но "пещерные" украинцы еще не "доросли".

"Что бл* происходит???🤦"

"И жить они будут между правым и левым берегом на трухановом острове.... А заканчиваться это все будет суицидом потому что их никто не понимает

Ну отсеивать так отсеивать 😆"

"ахах.. даже слов нет, одни эмоции) я уже представил 14 летнего пьяного трансгендерного подростка который стоит в центре города и орет всем вокруг "мне по**й, имею право" еххуу, заживём, но я пожалуй перееду 🤣"

"Они бы там уроки полового воспитания сначала внедрили, а то как начнут менять гендеры так потом.. ай кароч 😂 это закон из категории - "закон по пьяни".."

"З нашим менталітетом ми ще не доросли до такого. Печерні люди почнуть улюлюкати, що так не можна, "скрєпи" лопнуть"

"Правильно давайте уничтожать страну (население) с самого детства 🤦"

"Операция по смене пола должна быть введена в украинскую медицину 🤔 а вот 14 лет это другой вопрос, может с 16 было бы конечно лучше, но и надо забыть обязательное прохождение психиатра и ребёнку и родителям перед операцией.🤔"

Ранее мы сообщали, еще один скандальный законопроект "Слуг" заставил откликнуться всю страну. Речь о медиа. Эксперты заявили, что законопроект, инициированный нардепом Александром Ткаченко, позволит подмять государству под себя все медиа-пространство.

Напомним, женить и разводить украинцев будут нотариусы: есть важный нюанс, «смогут не все»

Как писала Politeka, Романенко призвал блогеров и журналистов выйти на акцию протеста: "Закон о медиа уничтожит..."