Народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко отличился странным поведением на сессии Мелитопольского городского совета
Видео с моментами его пребывания там, которые вызывают неоднозначную реакцию, публикуют местные издания. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
На некоторых кадрах видно, что нардеп буквально выламывает дверь в здание горсовета.
На следующих записях видно, как он занимает место за трибуной в сессионном зале. Оттуда его снимают буквально силой. В это время нардеп обливает людей в зале водой, а после прыгает на столах.
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Ранее на своей странице в Facebook нардеп писал, что на его депутатской встрече с мелитопольцами обсуждалась "проблема завышенных тарифов на тепло, которые местные власти не хотят снижать, хотя все законные основания для этого им были предоставлены Кабмином". В том же посте нардеп заявил, что на сессии Мелитопольского горсовета будет добиваться от местной власти "снижения грабительских цен на отопление".
Ранее сообщалось, что экс-блогер и скандальный нардеп от партии "Слуга народа"Александр Куницкий попал в скандал в МакДональдсе в Харькове.
Он устроил перепалку с другим блогером, который называет себя "Начальник Харькова".
Так, блогер отказался пропустить Куницкого, последний устроил истерику с криками "Юра!" - видимо, зовя охранника.
Куницкий пытался пройти мимо блогера, апеллируя к тому, что он народный депутат.
"Я народный депутат, дай мне пройти", – кричал Куницкий.
"Вы не народный депутат, вы благодаря Владимиру Зеленскому стали народным депутатом", - ответил ему блогер.
Напомним, горячая штучка из «Слуги народа» огорошила непристойным видом: «Стиль собачки»
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