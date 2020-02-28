Народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко отличился странным поведением на сессии Мелитопольского городского совета

Видео с моментами его пребывания там, которые вызывают неоднозначную реакцию, публикуют местные издания. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

На некоторых кадрах видно, что нардеп буквально выламывает дверь в здание горсовета.

На следующих записях видно, как он занимает место за трибуной в сессионном зале. Оттуда его снимают буквально силой. В это время нардеп обливает людей в зале водой, а после прыгает на столах.

Ранее на своей странице в Facebook нардеп писал, что на его депутатской встрече с мелитопольцами обсуждалась "проблема завышенных тарифов на тепло, которые местные власти не хотят снижать, хотя все законные основания для этого им были предоставлены Кабмином". В том же посте нардеп заявил, что на сессии Мелитопольского горсовета будет добиваться от местной власти "снижения грабительских цен на отопление".

Ранее сообщалось, что экс-блогер и скандальный нардеп от партии "Слуга народа"Александр Куницкий попал в скандал в МакДональдсе в Харькове.

Он устроил перепалку с другим блогером, который называет себя "Начальник Харькова".

Так, блогер отказался пропустить Куницкого, последний устроил истерику с криками "Юра!" - видимо, зовя охранника.

Куницкий пытался пройти мимо блогера, апеллируя к тому, что он народный депутат.

"Я народный депутат, дай мне пройти", – кричал Куницкий.

"Вы не народный депутат, вы благодаря Владимиру Зеленскому стали народным депутатом", - ответил ему блогер.

Напомним, горячая штучка из «Слуги народа» огорошила непристойным видом: «Стиль собачки»

Как сообщала Politeka, гламурная «Слуга народа» ошарашила внешним видом, скандальные фото: «перещеголяет даже Луценко»

Также Politeka писала, что «У Луценко завелась конкурентка»: гламурная «Слуга народа» ошарашила внешним видом, скандальные фото