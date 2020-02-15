В субботу, 15 февраля в Киеве проходит съезд правящей партии «Слуга народа»

Депутаты и члены партии собрались в КВЦ "Парковый", передает «Страна». Согласно расписанию, сегодня «слуги» должны одобрить изменения в уставе, перезапустить Высший совет партии, а также обсудить идеологию политической силы. Кроме этого, на съезде обсудят предстоящие местные выборы, подготовка к которым уже началась.

На мероприятие приехали представители партии со всех регионов, так как параллельно будет проходить обучение глав и депутатов объединенных территориальных громад, которых избрали в декабре 2019 года.

На фото, сделанных корреспондентом, видно, что «слуг» угощают различными сладостями и выпечкой. В коридоре стоят небольшие столики, к которым проголодавшиеся политики подходят, чтобы перекусить.

Как стало известно, партийный съезд проходит за счет государства. В этом признался глава партии Александр Корниенко. По его словам, государство выдало политической силе приблизительно двести миллионов гривен.

Как объяснила народный депутат Евгения Кравчук, партия арендовала для съезда весь второй этаж "Паркового". Она убеждает, что в декларации будут отражены расходы на это мероприятие. По ее словам, в «Слуге народа» предпочитают тратить деньги на обучение членов партии, а не наружную рекламу.

Как сообщил глава партии Александр Корниенко, партийные юристы подготовили новый устав партии, чтобы избежать проблем с клонами на местных выборах. Среди людей, которых будут рекомендовать в обновленный состав совета партии – нынешние народные депутаты, в том числе заместитель руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук.

Отметим, что ранее Корниенко заявлял, что политической силе необходимо искать компромисс между либеральными и социалистическими идеями. Сегодня на съезде должна состояться дискуссия на эту тему. Корниенко анонсировал, что во время съезда будет несколько голосований.

Напомним, что Пальчевский вынес Зеленскому приговор: «Слуги» превратились во «Врагов народа».

Как сообщала Politeka, «Слуги народа» оскандалились, соратница Зеленского ошарашила словами о коронавирусе.

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