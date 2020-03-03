Национальный банк Украины и Министерство финансов в сговоре, из-за чего бюджет страны недополучает средства

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал экономист Тарас Загородний (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Это Национальный банк и Министерство финансов. Это сговор двух структур, в результате которой мы получаем дыры в бюджете, достаточно большие, и по таможне. Но там, правда, есть еще деятель Нефедов. Он добавил. И по налогам у нас недобор. Сократился экспорт. Это результат тех действий того, что было с гривной. Ни одна страна мира специально так не ревальвирует свою национальную валюту. Все пытаются держаться, чтобы была медленная девальвация. Вы ж четко дали прогноз в бюджете. А как известно, свои прогнозы туда дает и Национальный банк, и Минфин, и все другие. Так вот - там гривна по 29. На прошлый год», - отметил он.

Отдельного внимания, по словам Загороднего, заслуживает ситуация с курсом доллара.

«На этот год вы написали, что 28. А в обменниках мы второй месяц наблюдаем доллар по 24. Это означает, что Минфин, НБУ уже мошенничали с доходной частью бюджета. Которая у нас сейчас завышена. Вот в чем вопрос - где деньги? А они у спекулянтов. Кто играет - тоже большой вопрос. НБУ и Минфин прекрасно знают, кто является конечным бенефициаром всей этой схемы», - подчеркнул он.

Напомним, банки массово закрывают свои отделения в Украине: что происходит и что будет с деньгами.

Как сообщала Politeka, доллар устроит гривне жаркую весну: "в марте курс будет...".

Также Politeka писала, что курс валют на выходных снова удивит украинцев, доллар и евро готовят атаку.