Курс доллара в марте будет колебаться в диапазоне 24-25 грн

Менять или не менять гривны на доллары – это актуальный вопрос для многих украинцев последние несколько месяцев. С одной стороны, все боятся резкого скачка валют, а с другой – она чуть ли не каждый день дешевеет. Поэтому не все понимают, чего ждать от того же доллара в 2020 году и вообще что происходит с гривной.

Прогноз на март сделал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, передает "Обозреватель".

По его словам, у американской валюты может быть как взлет, так и падение.

"Март, вероятнее всего, доллар проведет в диапазоне 24-25 грн, причем будет тяготеть к середине этого коридора. В более долгосрочной перспективе курс также еще не определился с направлением", – утверждает эксперт.

Отметим, что за минувшую неделю официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, остался вблизи 24,48 грн.

До этого мы предупреждали о том, что китайский коронавирус обойдется глобальной экономике в 280 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года.

Такой удар по мировой экономике будет первым за последние 11 лет, ведь непрерывный рост ВВП продолжался с 2009 года или 43 квартала.

Напомним, с курсом доллара происходит странное, гривна попытается отомстить

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