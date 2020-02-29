В 2019-м количество подразделений финансовых учреждений сократилось на 507 штук
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Национальном банке.
Причиной этому стало распространения онлайн-банкинга среди украинцев.
Как уточнили в Нацбанке, государственные и иностранные банки активно сокращали сеть своих отделений, в том числе Ощадбанк (минус 144 структурных подразделения). Частные банки, наоборот, открыли 5 новых отделений.
Всего в 2019-м банки закрыли 507 отделений, в Днепропетровской области - 64.
Украинцы, как и клиенты банков по всему миру, перестают ходить в отделения, а пользуются банковскими отделениями.
Ранее мы сообщали, что в Украине появился фейковый банк, который предлагает приобрести его акции за биткоины.
Некий «Украинский народный банк»предлагает инвестировать деньги в его акции.
В Нацкомиссии предупреждают, что данного банка нет в реестре банков, составленном Нацбанком Украины. Соответственно, у этого банка отсутствует государственная регистрация.
Это значит, что НБУ не гарантирует безопасность этого финансового учреждения, поэтому все деньги, инвестированные в этот банк, могут в любой момент бесследно исчезнуть.
Напомним, что ПриватБанк вешает на украинцев "вечные" кредиты: детали скандала.
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