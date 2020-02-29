Это только начало

В 2019-м количество подразделений финансовых учреждений сократилось на 507 штук



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Национальном банке.



Причиной этому стало распространения онлайн-банкинга среди украинцев.

Как уточнили в Нацбанке, государственные и иностранные банки активно сокращали сеть своих отделений, в том числе Ощадбанк (минус 144 структурных подразделения). Частные банки, наоборот, открыли 5 новых отделений.

Всего в 2019-м банки закрыли 507 отделений, в Днепропетровской области - 64.

Украинцы, как и клиенты банков по всему миру, перестают ходить в отделения, а пользуются банковскими отделениями.

Ранее мы сообщали, что в Украине появился фейковый банк, который предлагает приобрести его акции за биткоины.

Некий «Украинский народный банк»предлагает инвестировать деньги в его акции.

В Нацкомиссии предупреждают, что данного банка нет в реестре банков, составленном Нацбанком Украины. Соответственно, у этого банка отсутствует государственная регистрация.



Это значит, что НБУ не гарантирует безопасность этого финансового учреждения, поэтому все деньги, инвестированные в этот банк, могут в любой момент бесследно исчезнуть.



