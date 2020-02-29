Курс валют в Украине 29 февраля удивит всех, стоимость доллара и евро заморозят перед грандиозным повышением

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, 100 долларов будут торговаться по курсу 2456,1 гривну. А за сто евро придется отдать 2692,99 гривен.

Однако, уже в понедельник, 2 марта, показатели в обменниках резко изменятся. За 100 долларов придется выложить 2459 гривен. При этом за сто евро придется отдать 2697,89 гривен.

Как сообщалось ранее, укрепление гривны не пошло на пользу, более того, это состояние - неустойчиво. Об этом заявил эксперт в финансовой сфере Иван Компан.

По его словам, укрепление гривны положительно для импортеров, однако негативно сказывается на экспортерах.

"Оно бьет по украинской промышленности. Те, кто производят в Украине. Те, кто ориентирован на экспортные рынки, это снижает их прибыль и создает условия, в которых они работают хуже. Те, кто продают в Украине, все равно украинский рынок открыт для импортных товаров. Ревальвируя гривну, мы помогаем иностранным компаниям зайти на наш рынок", - заявил эксперт.

Он добавил, что в госбюджете заложена девальвация, и в этом нет ничего страшного.

«Я не говорю, что для этого необходимо обвалить гривну, ведь это станет катастрофой для миллионов наших граждан. Но Украине нужна плановая, небольшая девальвация гривны. Так, как это было заложено в госбюджете, который является законом Украины. Когда во всем мире девальвируют валюты для поддержки своих, мы в это время гривну укрепили и держим до сих пор", - говорит собеседник.

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