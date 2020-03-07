Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дениса Шмыгаля с определенной целью

Как сообщает Politeka.net, украинский политик, лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко прокомментировал для Politeka on-line назначение Дениса Шмыгаля новым премьером, а также рассказал, кем он станет для президента Украины Владимира Зеленского (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Новый премьер Шмыгаль будет козлом отпущения. Зеленский будет ездить по Украине, а потом говорить: "Почему дорога не построенная?". А премьер просто будет находиться в ручном управлении", - отметил политик.

Также он сравнил назначение нового премьера Шмыгаля с ситуацией, которая происходит на территории Беларуси.

"Это также будет в истории, как вот с Лукашенко в Беларуси. То есть, премьер будет выходить и говорить: "По поручению и поддержке президента Украины мы делаем дорогу. Вот такой вот будет уровень управленской модели в нашей стране. Я не говорю, что это слишком плохо, но качественного прорыва в экономике страны при новом Кабмине не будет", - заявил лидер партии "Рідна країна".

Кроме того, он прокомментировал многочисленные плакаты и рекламные брошюры, которые размещены по всему Киеву "о строительстве дорог при поддержке мэра Кличко".

"Когда, я еду по Киеву, то там постоянно написано, на многих дорогах, вот этот абсурд: "По поручению и поддержке Кличко делается в Киеве дорога". Теперь у меня вопрос: "Какое поручение?". Ведь есть поручение Автодору, есть план по которому они там действуют. Вот какая поддержка Кличко? Он, что деньги с собственного счета в Гамбурге привозит в Украину и дает на ремонт дорог?", - раздумывает Томенко.

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