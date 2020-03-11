Новая замена правительства будет крайне невыгодной для власти

Об этом заявил экономист Юрий Атаманюк в эфире Politeka-online. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

По словам эксперта, то сколько продержится новое правительство, зависит только от его действий.

«Их же не ставили временно. Их ставили, чтобы они справлялись. Ну точно президент и политическая сила «Слуга народа» не заинтересованы в скорой смене этого правительства, потому что это очередной удар по рейтингам. И это будет растворяться, неудачи этого правительства, которое четко назначило монобольшинство, четко с подачи первого лица. Ихний успех будет растворяться на них на рейтингах. Поэтому никто их не ставил с посылом, что вы пришли на полгода, потом мы вас поменяем. Все зависит от ихних шагов. Владеют они шагами, не владеют», - сказал он.

Атаманюк акже прокомментировал выступление министров в популярных ток-шоу.

«Если ты вышел на ток-шоу, то ты выйди не с какими-то сомнительными политическими вопросами, которые не относятся к твоей функции. Заезженные фразы по Крыму, по Донбассу, по языку. Есть для этого Совет национальной безопасности и обороны, есть главнокомандующий, есть министр иностранных дел. Ты пришел, чтобы наводить порядок в экономике, в промышленности, в инвестициях. Ты должен был, если уже пришел на ток-шоу, прийти с программой. Сказать: «Вот у меня 12 пунктов, я иду по этим пунктам так…», - заявил он.

Напомним, ранее Юрий Атаманюк заявил, что между новым министром финансов, его коллегами по правительству и руководством Национального банка вспыхнет конфликт.

«Мы с вами понимаем, что экономический блок может быть эффективным только при условии качественного взаимодействия Премьера, Минфина и НБУ. Так вот, по внутренней информации из вышеназванных органов власти, после произошедших контактов каждого с каждым, наблюдается неприятие и назревание конфликтов, даже на личностном уровне. И это на фоне того, что новый состав правительства, в целом, не внушает особого доверия и надежд», - отметил он.

Напомним, Атаманюк разгромил отчет "балабола" Гончарука в Раде.

Как сообщала Politeka, Атаманюк раскрыл украинцам глаза на ситуацию в экономике.

Также Politeka писала, что Атаманюк жестко прошелся по новой инициативе СНБО.