Между новым министром финансов, его коллегами по правительству и руководством Национального банка вспыхнет конфликт

Как передает Politeka, об этом у себя в Telegram-канале рассказал экономический эксперт Юрий Атаманюк.

«Мы с вами понимаем, что экономический блок может быть эффективным только при условии качественного взаимодействия Премьера, Минфина и НБУ. Так вот, по внутренней информации из вышеназванных органов власти, после произошедших контактов каждого с каждым, наблюдается неприятие и назревание конфликтов, даже на личностном уровне. И это на фоне того, что новый состав правительства, в целом, не внушает особого доверия и надежд», _ отметил он.

Как утверждает Атаманюк, за 20 лет работу новый премьер поменял 17 мест работы. И каких-то внушительных достижений не имеет.

Премьер Шмыгаль сменил 17 мест работы за 20 лет. Каких-то больших достижений в прошлом за ним не числится. Предполагать, что он – сильный администратор или макроэкономист, также оснований нет. А ведь глубокое понимание макроэкономики и административный опыт это основа государственного управления. Игорь Уманский профессионал, он хорошо знает систему Минфина, может быть достаточно эффективен в экономическом блоке. Но при условии, что ему удастся выстроить совместную политику с Национальным банком», - подчеркнул он.

Поэтому, по словам эксперта, экономика станет «заложником полумер».

« Так как руководство НБУ нужно было менять одновременно с правительством. НБУ настроен вести политику по принципу «чем хуже - тем лучше». В ближайшие дни мы станем свидетелями конфликта между министром финансов и руководством НБУ. Также у Уманского назревает конфликт со Шмыгалем и с другими членами Кабмина - популистами, которые предлагают, как увеличить расходы, но нет идей, где источники доходов», - уточнил он.

Из-за этого новое правительство Зеленского может «в дрязгах, конфликтах и взаимных обвинениях».

«Добавьте к этому невыполнение бюджета, отсутствие программы и внешние вызовы. Как результат, ухудшение экономических показателей, стремительное падение рейтингов доверия ко всем, без исключения, органам власти. Новый виток политического кризиса...», - рассказал он.

Напомним, Атаманюк разгромил отчет "балабола" Гончарука в Раде.

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