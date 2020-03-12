Эпидемия коронавируса парализовала экономику Китая и ударила по мировому финансовому благополучию

Все потому, что именно в Поднебесной были сосредоточены огромные производственные мощности практически всех известнейших брендов. Чрезвычайная же ситуация показала, что пришла пора американским и европейским партнерам задуматься о релокации производства в другие более комфортные юрисдикции.

Такое мнение в эфире Politeka-online высказал соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Он уверен, что Украина в качестве антикризисного плана могла бы подойти просто идеально. Необходимо лишь разработать программу для стимулирования прихода инвесторов.

«Вернуть тематику, но в правильном формате, свободных экономических зон, зон приоритетного развития, индустриальных парков, которые имели бы юридическую защиту, пусть даже по британскому праву, имели фискальные льготы, чтобы здесь создавались новые производственно-рабочие места», – пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что для нас сейчас главная задача – не столько наполнить бюджет, сколько создать для людей работу, чтобы они были в состоянии сами себе покупать продовольствие, а не получали копейки из бюджета в виде социальной помощи.

Ранее мы рассказывали о том, что, по прогнозу астролога Влада Росса, коронавирус сойдет на нет сразу же. Как только столбики термометров поднимутся выше +20 градусов.

Все люди, которые боятся столкнуться с коронавирусом, могут переждать эпидемию в жарких странах. Идеально для этого подойдут Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Мы также писали, что авиакомпании массово отменяют рейсы в страны, где были зафиксированы случаи заражения на коронавирус. Компания МАУ отменила рейсы в 16 стран и советует пассажирам проверять информацию за несколько дней до вылета.

апомним, Польша ввела жесткий контроль на своей границе.

Также Politeka писала: в Киеве объявлен карантин, почему люди возмущены.

Кроме того Politeka писала, что коронавирус неизбежен.