Ситуация с объявлением карантина из-за коронавируса Covid-19 и голосования в этот период в парламенте выглядят как подстава

Как сообщает Politeka, таким мнением у себя в Telegram-канале поделился журналист Андрей Пальчевский (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Вопрос к властям. А почему во время трехнедельного карантина, именно сейчас нашему парламенту, если он конечно наш (хотя мы знаем, что нет), надо принимать решение о передаче земли в частные руки. 30 лет ждали-ждали, а потом объявили караул, чтобы не скапливались люди на улицах, а вдруг начнут протестовать. Это первое. Совпадение? Если да – исправляйте, господа. Выглядит, как подстава», - отметил он.

продадим в карантин??!!скажу ,что думают люди на 112 в 20 30 Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 11. März 2020

Отдельного внимания, по мнению Пальчевского, заслуживает официальная статистика зараженных в Украине.

«И второе – неужели вы верите в ту чушь относительно одного больного в Украине? Достаточно ли наша власть делает для того, чтобы болезнь не распространялась? Потому что если закрыли школы, а что сделать с компаниями? Что сделать с общественным транспортом? А как компенсировать это людям, которые будут сидеть дома с детьми?», - подчеркнул он.

До этого мы писали, что журналист, телеведущий и патриот Андрей Пальчевский рассказал, почему в стране наступит серьезный дефолт.

«Слышал вчера от Яценюка (а он силен в процентах), что наше правительство, руководство нашей страны, я имею ввиду Банковую с Зеленским во главе, берет взаймы под 30 процентов годовых. Вы понимаете? Берут они – отдавать нам. Это говорит о том, что рано или поздно, скорее, рано, наступит очень серьезный дефолт, а потом демонтаж власти», – заявил журналист.

Напомним, что Пальчевский: «У нас есть один супер-олигарх, и зовут его…»

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскритиковал президента: «Доверия к Зеленскому нет и больше не будет никогда».

Также Politeka писала, что Пальчевский разгромил команду Зеленского: «Власть дорого заплатит за сволочизм, который они нам устроили».