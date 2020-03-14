Украинская власть с опозданием отреагировала на угрозу распространения Covid-19, в связи с чем, есть несколько опасных моментов

Об этом в эфире Politeka On-line заявил украинский политик, лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Действия очень запоздалые. Так случилось, что предыдущее правительство начало эпидемии, которая получила статус пандемии. Некоторый позитив можно сказать про СНБО, потому что они, считай, инициировали как можно быстрый рассмотр вопроса. Я так понимаю, по инициативе СНБО у нас появился санитарный врач. И возобновился вопрос о возвращении санэпидемстанции. Ее ликвидирована во времена Яценюка-Гройсмана. Все считали, что она не нужна», - отметил он.

Томенко утверждает, что нынешние действия власти вызывают еще большее количество вопросов, поскольку есть несколько опасных моментов.

«Если посмотреть на то, что делается сегодня, возникает еще больше вопросов. Первый – не может быть 3-4 стандартов борьбы с ситуацией наведения порядков. Львовский, Харьковский, Киевский и общеукраинский. Давайте посмотрим на ситуацию – Кличко и правительство. Что они сделали? Базовые позиции: запрет на массовые собрания. Первое, чтобы я сделал – абсолютно императивное решение в Украине, которые принимаются центральной властью. А местная власть может их только пояснить», - подчеркнул он.

И второй угрозой, по словам Томенко, является желание политиков и чиновников нажиться на ситуации.

«Второе – свободное понимание чиновниками и политиками этой ситуации. Что можно и свои вопросы. Бороться с Covid-19 и себя не обидеть. Посмотрите на распоряжение главы Рады. Полностью не отменяется заседания парламента. Напомню – 422 депутата. Еще и помощники. Вот это, я думаю, хотят использовать. Классика…», - отметил он.

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