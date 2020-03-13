Украинцев просят убедить своих пожилых родственников не выходить на улицу без крайней необходимости

Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Politeka.net. Он подчеркнул, что пожилые люди находятся в зоне повышенного риска, поэтому им нужно избегать скопления людей.

Обращение Минздрава связано с первой смертью от коронавируса в Украине. Как известно, в пятницу, 13 марта, умерла 71-летняя женщина, которая заразилась коронавирусом в Польше, но признаки заболевания стали проявляться по прибытию домой, в Житомирскую область.

Ляшко призвал украинцев убедить своих бабушек и дедушек не выходить на улицу, не контактировать с людьми.

Ранее мы писали, что СНБО закрыл украинскую границу для иностранцев сроком на две недели. При этом пограничная служба продолжит пускать граждан Украины, которые вернутся домой из других стран. По данным МВД, на короткий срок за границу выехало около 43 тысяч украинцев. Запрет на выезд за границу вводить не стали, но украинцев убедительно просят воздержаться от поездок.

Тем временем, в Харьковской области открыли уголовное дело против мэрии, которая отказалась вводить карантин в тот день, когда было постановление Кабмина. Как известно, местные власти решили, что образовательные учреждения продолжат работать несмотря на указания правительства и разрешили детям посещать школы и детские сады в четверг, 12 марта.

Состоянием на 13 марта, в Украине зафиксировано три случая коронавируса, один из них смертельный. Еще два больных находится в Черновицкой области. Оба случая связывают с Италией, в которой сейчас бушует коронавирус.

Напомним, что названы больницы в Киеве, где можно провериться на коронавирус: адреса.

Ранее Politeka писала, что Пальчевский срочно обратился к украинцам: первая смерть от коронавируса в Украине.

Также Politeka писала о том, что зарплаты украинцев урежут из-за карантина: кто потеряет деньги.