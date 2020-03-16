Экономический эксперт Юрий Атаманюк заявил, что Верховная Рада должна принять ряд решений, чтобы экономически поддержать украинцев и бизнес

Об этом он рассказал в эфире Politeka-on-line (Чтобы посмотреть видео, доскролльте, до конца страницы). По словам Атаманюка, ограничительные меры в виде закрытия кафе, магазинов и торговых центров будет иметь экономические последствия.

«Медики понимают, что это делать нужно. Но государство должно взять на себя ответственность и рассказать, что будет с 50 тысячами работников сферы общепита Киева, что будет с 50 тысячами работников сферы торговли. И не только Киева. Люди живут от зарплаты до зарплаты. Наши заробитчане, которые сейчас возвращаются. Это люди, которые там работали, они возвращаются домой с какими-то деньгами, но тут для них работы нет», - отметил эксперт.

По его словам, сегодня власть должна отвечать на эти вызовы. В чрезвычайных ситуациях власть должна быть готова к чрезвычайным мерам.

«Прежде всего, нужно сохранять спокойствие. Лидер государства должен сказать, что у нас точно хватает, и будет хватать в любое время продуктов первой необходимости. Как мы знаем, 80% молочной продукции, мяса и круп производится на территории Украины. И нам не грозят голодные бунты. Второе – рассказать об экономической ситуации. У нас достаточно золотовалютных резервов в стране, у нас высокая банковская ликвидность (это свободные деньги, которые могут вливаться в бизнес). Это народу нужно все говорить и объяснять», - рассказывает Атаманюк.

Эксперт считает, что в сложившейся ситуации нужно предпринимать неординарные шаги. Кроме этого, нужно следовать примеру цивилизованных стран. Речь идет о снижении налогового бремени для тех, кто будет вынужден остановить работу бизнеса, а также - оплачиваемых больничных для тех, кто временно не может работать. Атаманюк уверен, что парламент должен снизить налоги и обеспечить поддержку украинцев, которые вынужденно остались без работы, на время пандемии.

Напомним, что Атаманюк раскрыл, чем коронавирус грозит украинской экономике: "Должны задуматься...".

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